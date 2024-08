Guia para homens hetero sobre como reagir quando recebem fotos explícitas

Este artigo foi originalmente publicado na VICE UK.

Uma das melhores coisas que descobri na minha etapa de vida adulta é que para os homens heterossexuais o sexo é igual ao litro. Sempre nos disseram que é algo com que se importam – e muito! – mas, a verdade é que preferem, de longe, fazer qualquer outra coisa. Jogar Read Dead Redemption II, ouvir uma série de podcasts, cagar… qualquer coisa.



Não digo que não gostem da ideia do sexo. Adoram vir-se, claro, mas no que toca ao acto em si, é-lhes indiferente. Não se trata de uma atitude anti-sexo, como a que fingem ter os homens involuntariamente celibatários. É mais um desinteresse vago, como o que a maioria de nós sentimos pela cocaína numa festa pequena. “Sim, dou um cheiro se houver qualquer coisa”.

Se pudessem escolher, a maioria dos homens prefeririam passar a tarde a ver aplicações para bater uma, ou com mil separadores abertos no RedTube. Nós, as mulheres, por sua vez, somos mais selvagens. Gastamos dinheiro que não temos a comprar lingerie e brinquedos sexuais, masturbamo-nos a pensar em qualquer conhecido que nos pareça sexy e tiramos fotografias do nosso rabo em close-up. Como assim?

Consideremos, por exemplo, os nudes. Tirar uma fotografia desse género é toda uma arte. Requer saber jogar com as luzes, ter em conta os ângulos e aguentar uma certa dor lombar. Há que contorcer o corpo de tal maneira que, se nos vissem em directo, pareceríamos a miúda do The Ring a sair da televisão. Tudo para justificar a incrível quantidade de tempo e dinheiro que investimos na nossa aparência que, segundo a sociedade, é o que nos vai proporcionar uma vida sexual muito activa. E quais são as respostas mais frequentes? “Uau”, um emoji encorajador, ou um “Desculpa, adormeci”. Insisto, não é assim que se comporta alguém que gosta de sexo. Este é comportamento em modo Alan Patridge a imitar um homem lascivo.

De qualquer forma, agora que estás lívido com as minhas queixas, toma nota destes “Dos and Donts” para saberes responder a fotografias picante. Desafio-te a demonstrares que estou enganada ao implementares certas mudanças na tua vida sexual. Não aguentei o patriarcado todos estes anos para que um skater de 31 anos e um mau corte de cabelo responda a uma fotografia das minhas mamas com três emojis de fogo e um “foda-se”.

“Do”: responder com outra fotografia explícita

Uma pessoa podia pensar que é um passo óbvio. Mas, olha que na verdade não acontece assim tanto. Suponho que os desculpamos porque toda a gente sabe que os homens heterossexuais não se sentem nada confortáveis em tirar fotografias,incluindo, obviamente, fotografias explícitas. Ainda assim, há maneiras de resolver o problema. As mensagens directas do Instagram ou Snapchat são muito úteis, porque se apagam. Não é preciso dedicares um álbum inteiro do teu rolo à ocasião, simplesmente tira uma fotografia da boca e atira-a para o abismo, para que a possamos desfrutar duas vezes antes que desapareça para sempre.

Aviso importante para homens: Uma fotografia da tua pila não é o mesmo que uma fotografia explícita. As fotografias explícitas servem para excitar, as dick pics são a conclusão lógica de uma sessão de sexting consideravelmente longa. E, até nesse caso, parece-me que uma fotografia exclusivamente de genitais em close-up arruina a expectativa. Há uma ideia pré-concebida de que os homens têm menos com que trabalhar, mas isso não é verdade. Barriga, anca, dedos, lábios… imagino que pelo menos uma destas coisas deves ter.

Da próxima vez que considerares sacar a pila para fora para responder à fotografia que uma preciosidade te mandou com um sutiã bonito, opta por uma fotografia do pescoço, com uma camisa aberta. Ou, se precisas mesmo que o teu pénis esteja presente: uma fotografia em que se note a forma do teu “pacote” por debaixo das calças de fato de treino. Muito melhor.

Aviso importante para mulheres: Não mandes uma fotografia explícita se não tens a certeza que ele não vá fazer uma captura de ecrã e a mandar aos amigos. A não ser, claro, que o teu rabo esteja tão espetacular que, se isso acontecer, não faz mal porque estás demasiado bem.

“Don’t”: dizer estas coisas

Quando estava a reunir informação para este artigo, alguém me disse que uma amiga uma vez lhe mandou uma fotografia nua e a resposta que obteve foi “Parece que pesas bastante, menos mal que eu sou forte”. Isto não é, digamos, normal. Não parece que está a fazer um comentário depreciativo sobre o seu peso? Pois, na realidade, estava só a aproveitar a oportunidade para destacar a sua capacidade de levantar pesos. É quase um elogio, quase uma forma de engatar, mas correu mal e o resultado é desastroso.



Parece-se muito com as gafes que os pais cometem em algumas situações em que têm de opinar sobre o aspecto de alguém. Por exemplo, quando a tua mãe chega do cabeleireiro e o teu pai lhe diz “Está muito castanho”. De qualquer forma, se a única resposta lógica à tua reacção for um “obrigada?”, é porque não foi boa. Outras respostas que entram nesta categoria são as seguintes:

– “Que pele bonita”.

-“Foda-se! Quanto é que custou essa lingerie? lol”.

– “Uau, tens uma tatuagem do [inserir nome do tatuador aqui], como é que ele é?”.

– “Obrigado”.

“Do”: dizer estas coisas

-“Foda-se!”



-“Incrível!”

-“Foda-se, és incrível”.

Qualquer coisa que consiga fazer com que a pessoa sinta que o que enviou é impressionante e excitante, mesmo que seja uma simples fotografia em cuecas de fio dental. Mas, tens que acompanhar a resposta com qualquer coisa: uma fotografia sexy, intenções, vontade. Não podes esperar que a outra pessoa faça o trabalho todo enquanto tu ficas aí sentado a mandar uns bitaites para o ar. Não sejas o tipo de homem para quem o sexo se limita a deitares-te enquanto a outra pessoa faz todo o trabalho em cima de ti, limitando ao mínimo o contacto não-genital.

“Don’t”: ‘Desculpa, adormeci’

Isto é quase um elogio, se considerarmos a quantidade de adultos que adormecem depois de se virem. Acontece aos melhores. Mas, o ideal seria que um só nude não tivesse esse efeito – não augura um futuro promissor. É melhor assumires que comeste demasiada massa. Seja como for, evita fazer esta actualização vital, porque é o equivalente digital de bocejar a meio do acto sexual e a única coisa que vais conseguir é reafirmar a teoria de que não gostas de sexo.



“Don’t”: usar o maldito emoji da língua

Esta é a carta de apresentação de alguém que adora insinuar que adora fazer minetes, mas que, na realidade, nunca os faz. Se é o que sentes sobre o que te mandaram, diz. Diz por palavras, cobarde.



“Do”: dizer a primeira coisa que te passa pela cabeça, mas que achas que não devias porque vai soar ordinário

A única razão pela qual uma pessoa manda uma fotografia nua é para ser objectificada. Sei que não devia dizer isto agora, com todo o tema do feminismo em destaque, mas, se mandas a alguém uma fotografia do teu monte de Vénus, queres que te digam coisas imperdoáveis. Esquece as mensagens típicas, esquece tudo o que acabo de te dizer, agarra o primeiro pensamento obsceno que te vier à cabeça e usa-o. A ver que tal.



Conselho adicional: usa o nome da pessoa no final do que disseres. Não em cada frase, claro, isso seria de um gajo psicótico. Mas, soltar o nome subtilmente faz com que tudo pareça mais pessoal e as pessoas que mandam nudes querem que se fale delas.

“Don’t”: dizer algo #profundo e ~significativo

Se quisesse ouvir alguma merda sobre o meu poder feminino recorria ao Hazlitt. Diz-me que sou gira e manda-me um Boomerang teu a vires-te.



