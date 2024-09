Entrando no Clima do Mood Hut: um Guia com as Melhores Faixas do Selo

O selo Mood Hut, de Vancouver, se tornou um dos nossos favoritos nos últimos anos, lançando o tipo de house imaculadamente irregular, techno altamente viajante, com pitadas de dub e disco music escorregadia que tanto amamos aqui no THUMP. Depois deles nos provocarem com um novo disco – o EP Starcave, do House of Doors, que soa maravilhosamente bem (e do qual você pode ouvir trechos abaixo) – tivemos a ideia de revisitar alguns dos nossos lançamentos favoritos do selo até hoje.

Jack J – “Something (On My Mind)”

De Looking Forward to You (12″, 2014)

Não há muita coisa em “Something (On My Mind)” — apenas alguns poucos acordes tênues e apagados, um ritmo de bateria encorpado e eficazmente tenso, uma linha de baixo preguiçosa e um saxofone que lembra música de elevador e vai e volta no mix. E esse é o segredo da faixa: não é complicada, não tenta reinventar a roda, só vai em frente. São dez minutos que parecem tanto trinta segundos quanto uma hora, simultaneamente. É deriva e êxtase. É uma caminhada no parque na primeira manhã do verão, é como nadar no entardecer do melhor dia da sua vida. É um disco realmente perfeito.

House of Doors – “Filter Feelings”

De The Dolphin Hotel Affair Vol.1 (12″, 2014)

Às vezes, depois de um dia difícil no trabalho, você quer ouvir um disco que soe como se alguém tivesse pegado as manhas do deep house verdadeiro, genuíno e ‘correto’ e os tivesse emergido num banho daqueles por algumas horas. Essa faixa, de um EP maravilhoso, no geral, é profunda como um submarino, um house vindo de um floresta tropical que alivia as dores de um dia de trabalho. Lembrando Legowelt, só que mais limpo — um Legowelt pós-banho? — “Filter Feeling” é linda e chapante.

Pender Street Steppers – Life in the Zone

(Fita cassete, 2013)

Originalmente lançada em fita cassete, a faixa é resultado de um passeio despreocupado de Liam Butler e Jack J por material (quase) inédito – é uma aula do house meio nebuloso, etéreo, com influências de funk e disco que fez o nome da Mood Hut. Em ‘Street Side’, congas dividem espaço com sequências de acordes meio dub. Músicas de demonstração de um teclado Casio se misturam com lavagens alucinógenas, e as linhas de baixo da Fatback Band ondulam em torno do tipo de ambient que você ouviria numa head shop. ‘Stepping side’ é uma faixa deep house triste com uma melodia gelada meio Sakamoto. É êxtase puro, sem limites e sem filtros.

Ttam Renat – “Merging (Hut Mix)”

De On The Inner Plains (12″, 2013)

Para mim, que sou o maior – único? – fã de dub-techno to THUMP, essa faixa de quase nove minutos, lançada sob o pseudônimo TtamRenat, do Hashman Deejay (que nunca mais voltou a usar o nome) é uma eterna favorita. Não que ela seja uma faixa de dub-techno, de jeito nenhum, mas essas lacunas e gaguejos, a bateria vacilante, já bem no meio do mix, que chega quase ameaçadoramente, como uma espécie de Dandelion Siphonophore malévolo, poderia ter saído de um disco do Deepchord. Lembra Marianas Trench.

Aquarian Foundation – “Vhembe”



De Language of the Hand (12″, 2013)

O Aquarian Foundation é uma espécie de supergrupo do Mood Hut, formado pelo Hashman Deejay, House of Doors e Kinetic Electronix, então não surpreende que “Vhembe” seja uma espécie de cristalização da estética sonora do Mood Hut. É uma faixa house de primeira que não é bem house, asperamente distorcida, duramente exuberante e estaticamente animada.

