Guiné Bissau. Uma terra abençoada num estado amaldiçoado

Nunca sabemos se captamos o essencial de uma viagem ou das especificidades de um país enquanto o vivemos. Olhamos, retratamos, absorvemos, escrevemos, refletimos, mas, anos mais tarde, desconfiamos que o recolhido poderá não ter captado tudo, ou o bocado que pode ser tudo. Que algo está em falta. Voltamos a recordar. Recolhemos, novamente. Encaixamos as peças no puzzle. O tempo ensinou-me que muitas vezes o olhar do viajante, próprio do imediatismo, pode deturpar mais e eis-me então, passados oito anos e depois de uma experiência de dois, entre idas e vindas ao Senegal e a Portugal, a retratar um pouco do muito que vivi neste pequeno país da África Ocidental.

Foi a 28 de junho de 2009 que comecei a compreender alguma da essência da Guiné Bissau. (Assim acredito, pelo menos.) Coincidiu ser no dia em que assistia à primeira tomada de posse de um presidente em África. O dia em que Malam Bacai Sanhá foi eleito, poucos meses depois do barbárico assassinato do ex-presidente Nino Vieira e do bombardeamento ao quartel general das forças armadas, que também levou a vida do chefe de Estado Maior das Forças Armadas, Tagmé Na Waié. Juntaram-se em Bissau – com mais de 30 graus -, fula’s, papeis, balanta’s, mandinga’s, manjacos, bijagós, e muitos outros oriundos das diferentes etnias do interior da Guiné. O ambiente ao contrário do que esperava, era bastante festivo.

Na altura, já conhecia um pouco da extraordinária riqueza do interior do país e das ilhas dos bijagós, que viria a explorar de forma mais intensa ao longo de muitos e muitos fins-de-semana. Mas, foi em Quinhamel, a quinze quilómetros de Bissau, que nasceu um amor maior pelas ostras. Raramente voltei a encontrá-las tão boas noutros lugares. Das ostras para o olhar, deparei-me com uma pobreza crua e condições de saúde em muitos casos desumanos, mas longe da fome que, propriamente dita, não existe.

Aquele que é considerado o quinto país mais pobre do Mundo, poderia depender quase em exclusivo de um plano ordeiro para a agricultura e do seu vasto território marítimo, propicio às pescas. No lugar da fonte praticamente exclusiva que é o cajú, exportava-se de forma sustentada as caraíbas virgens que são as mais de 80 ilhas dos bijagós e apresentava-se toda uma amálgama de costumes e etnias, que faz deste pequeno país, um dos mais interessantes de África.

A realidade é que, no dia 28 de Junho de 2009, era difícil a um estranho aceitar este clima num país que tão recentemente tinha vivido acontecimentos trágicos e de pouca tolerância para quem quisesse acreditar nos seus políticos. Da enchente no estádio 24 de Setembro às ruas inundadas da Avenida 3º de Agosto e à Praça Central de Bissau, acenavam-se cachecóis do PAIGC e convivia o citadino de Bissau, o soba de Cachéu, Varela, Bafatá, e o bijagooense. Entre mais ou menos funcionários de organizações internacionais e ONGD’s, vivi sempre isso em toda a Guiné. Onde quer que fosse, nunca vislumbrei qualquer violência entre os cidadãos deste país e raramente vi revolta.

“Cor e festa”, Bafatá, Guiné Bissau, 2010. Foto pelo autor

É, sem dúvida, outra das coisas que mais impressiona quando se está na Guiné. A violência dos últimos vinte anos foi quase sempre circunscrita aos jogos sujos entre políticos e militares. Num qualquer outro país, isto já teria dado uma guerra civil interminável e criado todo o tipo de milícias. O próprio estado de guerra em alguns dos países francófonos que a ladeiam é ignorado pelos guineenses.

Após o longo discurso do novo presidente, perguntei a um dos locais que parecia travado entre a emoção e a efusão, o que era que eles festejavam, afinal de contas? A resposta deixou-me desarmado entre a contradição de uma aparente inocência africana e a minha falta dela. Isso e uma crença na humanidade de quem todas as razões tinha para acreditar muito pouco nela. Numa mescla entre o crioulo e o português, lá me disse: “Se Sanhai vir que estamos com ele, se os políticos sentirem a nossa crença, também eles vão querer o bem da Guiné. Garandi kuma i ka un pe son ku pui kaminhu limpu”.

O guineense não perde a esperança. Basta escutar outros ditados neste crioulo, alguns que me foram ditos noutras circunstâncias e apercebemo-nos da raiz dessa força.

“Sobas’ de sabedoria”, Bissau, Guiné Bissau, 2010. Foto pelo autor

Os bijagós dividem-se entre ilhas de todo o tipo de dimensões e ao gosto de qualquer viajante. São um refúgio único e de pesca abundante e rara. Rubane representa a ilha sagrada, de segredos, mitos e tradições seculares. Não se pode derramar sangue ou enterrar um corpo, muito menos os de animais. Não é permitido que se façam construções, nem que alguém se envolva numa luta de qualquer tipo. Quem violar uma destas regras terá que se submeter ao ritual, fazer oferendas e pedir desculpa às entidades superiores. Caso contrário, e segundo a crença bijagoeense, o prevaricador será punido pelo poder divino. Classificada pela UNESCO como Reserva da Biosfera e Património da Humanidade, a Ilha de Rubane é considerada a reserva agrícola dos bijagós, uma vez que é lá que se produz parte dos alimentos do país – arroz, milho, melancia, abóbora, inhame – e que serve para o ano todo.

Bubaque é a mais “comercial” das ilhas e a primeira com que nos deparamos quando saímos do barco vindos de Bissau. Para encontrarmos o deserto que encontramos noutras ilhas, é preciso percorrer cerca de dezoito quilómetros para chegar à praia de Bruce. Há quem venha em avioneta directamente de Dakar sem passar por qualquer outro lugar da Guiné. As más línguas diziam (segundo percebi, ainda se diz) que o tráfico de droga (outro dos flagelos do país é o narcotráfico) é realizado tanto por avioneta como de barco, longe de qualquer controlo marítimo ou aéreo, e ajudado pelo labirinto geográfico que também define este lugar. Assim chegaram a Orango, um dos poucos lugares no mundo onde ainda se encontram hipopótamos marinhos.

Depois de deixar Bissau, mantive sempre um olhar de saudade na terra e outro na política do país. A violência estadual deixou de ser a de outrora, mas a iminência de qualquer conflito é constante. Continua a ser o lugar em que nenhum presidente chegou ao final do mandato, mas onde ainda se dança a vida. Por mais cruel que ela seja. Num país de contrastes sagrados e de cor, de musicalidade sem som, de paisagens deslumbrantes e outras chocantes, o maior deles todos está por resolver: o de uma terra abençoada que se mantém refém de um estado amaldiçoado.

Vê abaixo mais fotos das viagens do autor pela Guiné Bissau, Angola e Senegal.

“Olhares”, Varela, Guiné Bissau, 2009. Foto pelo autor.

“Pela Savana Fora”, Angola, 2009. Foto pelo autor

“Ritmo é isto”, Guiné Bissau, 2010. Foto pelo autor

“Peladinha sem descanso”, Namibe, Angola, 2009. Foto pelo autor

“Savana Africana”, Estrada Cache, Guiné Bissau, 2009. Foto pelo autor

“Sob controlo”, Varela, Guiné Bissau, Maio, 2010. Foto pelo autor

“Todo e qualquer dia”, Angola, 2011. Foto pelo autor

“Um entre vários”, Luanda, Angola, 2008. Foto pelo autor

“Yes we can”, Bissau, Guiné Bissau, 2010. Foto pelo autor

“A caminho de Bissau”, Guiné Bissau, 2009. Foto pelo autor

“Africanismo”, Bafata, Guiné Bissau. Foto pelo autor

“Bissau sem Filtro”, Bissau, Guiné Bissau, 2010. Foto pelo autor

“Caminho da manhã”, Guiné Bissau, 2010. Foto pelo autor

“Carnaval sem igual”, Bissau, Guiné Bissau, 2009. Foto pelo autor

“Desconfia de quem espreita”, Bissau, Guiné Bissau, 2010. Foto pelo autor

“Diários de Motocicleta”, Guiné Bissau, 2010. Foto pelo autor

“Felicidade combativa”, Luanda, Angola, 2008. Foto pelo autor

“Amanhece em África, Senegal, 2009. Foto pelo autor

