Há cassetes VHS da Disney à venda no eBay por milhares de dólares

Os filmes da Disney são uma viagem maravilhosa e nostálgica, a uma época em que tudo era mais fácil e a única preocupação era que a Cinderela encontrasse o seu Príncipe e não se o engate do outro dia te respondeu à tua última mensagem. E as memórias dessa época não têm preço.

Ainda assim, há rumores de que, no eBay, se estão a vender cassetes VHS de clássicos da Disney como A Bela e o Monstro, A Pequena Sereia e Papuça e Dentuça por mais de 17.500 dólares, que são cerca de 15.500 euros. Do Reino Unido à Austrália, estas peças de coleccionador de edição limitada estão a vender-se a preços muito superiores ao valor que tem qualquer uma das rainhas más que as protagonizam. Esta tendência começou em 2016 e uma espreitadela no eBay mostra que as colecções em caixa estão avaliadas em milhares de euros, sobretudo as edições Black Diamond, que se publicaram entre 1984 e 1993.

Pode parecer um pouco exagerado que o teu filme preferido da Disney alcance este tipo de valor no mercado. Mas, é assim, as colecções do Harry Potter e da Polly Pocket agora também valem uma fortuna. Porque é que uma relíquia destas – que não deixa de ser um vestígio do contexto cultural do século XX numa caixa de plástico – não se haveria de valorizar da mesma forma? E a maioria das pessoas parece estar muito de acordo com este foco de “acreditar no impossível” de Alice no País das Maravilhas.

Mas, se calhar, as razões que levaram a esta astronómica revalorização das cassetes de VHS da Disney são mais obscuras do que a moral que a produtora sempre pregou. É que, ao que parece, os filmes não valem assim tanto. Em 2018, o blog Balance Small Business salientou que o preço de saída de um producto no eBay é diferente do seu preço de venda. Isto significa que, ainda que vejas uma VHS edição Black Diamond de um filme da Disney à venda por um milhão de euros, provavelmente ninguém a compra.

“Há muitas pessoas que participam e fazem aumentar as ofertas só por graça, mas depois não compram”, explica Raju PP, director do blog de tecnologia TechPP. E acrescenta: “Neste caso, a minha opinião é que, certamente, nem todos os vendedores são autênticos, mas isto está a acontecer desde 2016 e as pessoas que se apercebem disso tentam a sua sorte e tentam vender as cassetes a esses preços”.

O eBay permite aos utilizadores leiloarem itens, mesmo que não tenham a intenção de pagar por eles, por isso o valor que acaba por ser pago pode não ter nada a ver com o que está reflectido no site. Na verdade, pode até ser uma maneira de lavar dinheiro ou vender substâncias ilegais às escondidas. Uma das poucas excepções poderia ser a caixa Black Diamond de A Pequena Sereia com uma ilustração de capa que, mais tarde, foi censurada por ser “inapropriada”, porque o castelo parecia um pénis. Esta cassete tem hoje um valor de 9.594 dólares (8.486 euros).

“Com o eBay, o desafio é saber quem é o verdadeiro vendedor, o que depende das qualificações dadas pelas pessoas que compram os produtos”, diz Raju. E sublinha: “Supõe-se que, com o tempo, essas análises servem para saber que tipo de vendedor é”. Mas, há ainda outra questão: se fores à página do eBay onde essas cassetes aparecem, verás que nem sequer os produtos que têm a etiqueta de vendedor verificado e mais de 100 resenhas parecem muito autênticos. Como é que uma peça de edição limitada, da qual existe apenas um exemplar, pode ter nos detalhes do artigo mais de 100 comentários que, ainda por cima, remontam até 2006?

Como diziam em A Bela e o Monstro, “Ela avisou-o de que não se deixasse levar pelas aparências, porque a beleza está no interior”.

