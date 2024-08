Há uma série de televisão sobre Hunter S. Thompson a caminho

Este artigo foi originalmente publicado na VICE USA.

Hunter S. Thompson viveu uma vida do caraças. Entre copos, fumos e doses generosas de drogas várias, traçou um caminho que serpenteou entre as grandes investigações jornalísticas e a criação de um género literário tremendamente alucinado no campo da não-ficção. Agora, segundo o Hollywood Reporter, parece que vamos ter uma série de televisão dedicada ao escritor mais velhaco de que há memória.

Davey Holmes é apontado como o homem do leme para o projecto da MGM Television, para já intitulado Fear and Loathing, a par do guionista de Nebraska, Bob Nelson. Holmes, que tem um contrato global com a MGM TV, é actualmente o responsável pela série Get Shorty, e trabalhou anteriormente como produtor em Shameless, Pushing Daisies e In Treatment.

“Davey é incrivelmente talentoso e já demonstrou que é capaz de produzir programação de qualidade, com impacto nos espectadores”, refere o presidente do MGM Television Group, Mark Burnett, numa declaração enviada à imprensa.

Apesar de já terem sido feitos vários filmes centrados na vida e obra do escritor – um deles com Bill Murray como protagonista, dois com Johnny Depp -, esta é a primeira série televisiva sobre Thompson. Antes da sua morte, Hunter, como sabemos, percorreu os caminhos mais infames de Las Vegas, perdeu-se pelo Kentucky Derby e “infiltrou-se” nos Hell’s Angels, entre muitas outras jornadas bizarras em nome do jornalismo. Mais. Estava permanentemente bêbado, drogado e completamente alucinado – hábitos que mantinha tanto no no decorrer das reportagens, como quando se sentava a escrever.

Fear and Loathing está em desenvolvimento e ainda é demasiado cedo para saber quando chegará ao pequeno ecrã, ou quem poderá conseguir o papel do escritor. Muito provavelmente, Depp daria um braço pela possibilidade, mas o conhecido fanático de HST pode já ser um bocadinho velhote para continuar a interpretar o seu ídolo.

