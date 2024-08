O holandês que criou os primeiros RPGs japoneses para PC e console

Me diga a primeira coisa que surge nessa sua cabecinha cheia de pornô de tentáculo quando ouve a palavra “RPG japonês”. Se você curtiu uns caras caladões com cabelos longos e espetados durante maior parte da adolescência, certamente sua resposta estaria em algum lugar entre Final Fantasy ou Dragon Quest, quem sabe até mesmo um Xenogears se você fizer o tipo “curto meus games como meus traumas psicológicos”. Mas nenhum destes títulos seria o mesmo se não fosse por um holandês chamado Henk Rogers e um joguinho chamado The Black Onyx lançado lá em 1984.

Sim, um holandês. Um dos nomes mais influentes dos RPGs japoneses nem mesmo é japonês. Rogers nasceu em Amsterdã e se mudou para Nova York ainda na infância, onde começou a mexer com programação. Ele acabou estudando Ciências da Informação na Universidade do Havaí, o que de alguma forma também o fez estudar RPGs feito louco. Nada disso chega a ser uma surpresa visto que os anos 70 e 80 foram o auge do RPG na costa oeste, então nada mais natural que a atividade se tornasse o passatempo favorito de estudantes fãs de fantasia medieval no ensolarado Havaí.

De acordo com Rogers, ele só foi parar no Japão atrás de uma garota – que veio a se tornar sua esposa. Seu pai era jogador faixa-preta de Go, logo, convenientemente, sua família já morava no país. Ele logo teve filhos e considerando que estava em um dos epicentros da tal cultura dos games, começou a desenvolver uns títulos e ganhar alguma relevância.



Em entrevista com o Gamasutra, Rogers explicou que, durante uma ida até Akihabara, distrito de Tóquio conhecido pelas lojas de eletrônicos, ele notou que o NEC PC-8801 era febre entre os entusiastas de games, o que significava que a plataforma se popularizaria de vez cedo ou tarde, mas também percebeu que não existia nada semelhante aos RPGs de computador bacanudos que jogava no ocidente em meio aos títulos lançados para o PC-8801.

Ao passo em que maioria dos jovens de hoje se contentariam em reclamar sobre não terem como jogar seus games favoritos, Rogers achou aquilo um absurdo e viu uma oportunidade. Ele decidiu que mostraria aos japoneses como era uma boa e velha partida de RPG estilo ocidental, mas dentro de um game.

Levando em conta as limitações de hardware da plataforma NEC, o desenvolvedor teve que cortar muita coisa do produto final. Ele teve que transformar aquilo que seria um RPG épico em um joguinho introdutório. Mesmo assim, The Black Onyx foi lançado em 1984 para o PC-8801, quebrando todos os recordes da pequena indústria japonesa da época, vendendo 150.000 cópias, levando Henk Rogers e a recém-fundada Bullet-Proof Software ao estrelato na época.

O jogo reunia todas as características dos RPGs japoneses, introduzindo elementos como progressão de níveis, combate por turno e lojas em texto confusas em que levamos horas até entender como se compra uma poção.

O jogo conta com personagens em miniatura, armaduras e espadas, mas mais do que isso, tem MUITO texto. O game se dá basicamente em tela dividida: uma janela na direita é usada para a exploração de fases em primeira pessoa, numa experiência 3D simulada de uma péssima viagem de ácido em um reino de fantasia. O game tem fortes influências da série Wizardry, mas Rogers afirma ter se prendido às noções básicas de RPG por ver futuro neste tipo de game.

Henk estava certo. Os RPGs japoneses, apesar de já terem deixado para trás a sua forma clássica de menus e combate por turno nos anos 90, são parte essencial da cultura de games. Jogadores hoje podem desfrutar de experiências muito mais ricas e variadas do que The Black Onyx oferecia originalmente, mas fato é que o jogo abriu portas, sendo lançado em diversas outras plataformas – sendo inclusive o canto do cisne do – servindo de base para o DNA dos JRPGs.

Rogers veio a se tornar um homem de negócios de sucesso no mundo dos games. Se ajudar na criação de todo um gênero de jogos japoneses não era o bastante, Rogers também ficou conhecido pela negociação dos direitos da franquia Tetris com a então União Soviética, garantindo o sucesso do colossal quebra-cabeças em consoles, e mais importante que isso, no Game Boy.

