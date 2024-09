Os primeiros punks de Amsterdã

Matéria originalmente publicada na VICE Holanda.

O punk chegou em Amsterdã por volta de 1977, e o epicentro da primeira onda punk foi em Rozengracht, onde a ‘No Fun’ — uma loja de discos fundada por Hansje Joustra — ficava. Hansje tinha visitado o CBGB’s em Nova York e voltou para Amsterdã com o palpite de que o punk seria grande. Ele decidiu que sua loja de discos seria o lugar onde isso ia acontecer e fundou os primeiros selos punks de Amsterdã — Plurex e No Fun.

As primeiras bandas punks holandesas (como Tits, Helmets, Meccano Ltd., Mollesters e Subway) assinaram com esses selos, e foi o começo da cena punk na Holanda. Isso foi antes do “punk” significar moicanos e alfinetes de fralda: Uma jaqueta de couro já era considerada bem punk na época.

Mas aquela primeira onda não durou muito: logo a maioria das bandas passou para gêneros como pós-punk e new wave, e a Plurex e No Fun começaram a lançar coisas mais experimentais. Eventualmente a No Fun mudou seu nome para Torso.

As fotos abaixo são do arquivo de Martijin de Jonge — um dos fotógrafos que participou de uma exposição em homenagem a No Fun, Plurex e Torso em Amsterdã. Algumas das fotos foram feitas na primeira onda punk, outras mais tarde, quando os punks de Amsterdã começaram a usar tachas, alfinetes e buttons para expressar sua punkeragem.

Mais punks do norte da Holanda durante uma festa numa ocupação em Spuistraat, Amsterdã, 30 de abril de 1986.

Punks felizes no Paradiso em 1978.

Esquerda: o vocalista da banda Storch em 30 de abril de 1979, durante o Festival Fuck the Queen em frente ao NoName, um café punk em Amsterdã. Direita: uma garota chamada Liesbeth na multidão do mesmo festival.

Esquerda: a baixista do Speedtwins, Jacki, no Paradiso em 1978. Direita: uma garota chamada Nicole em frente ao palco do Paradiso em 1978.

Mais punks do norte do país, incluindo a vocalista loira do Zweetkutten (“Vaginas Suadas”), numa ocupação em Amsterdã, 30 de abril de 1986.

Um garoto usando um quepe nazista no Festival Fuck the Queen de 1979, em frente ao NoName.

O fanzine punk “Attack” foi fundado antes de existir qualquer banda punk holandesa sobre quem eles pudessem escrever.