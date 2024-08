Homens, estariam dispostos a usar gel contraceptivo?

Este artigo foi originalmente publicado na VICE UK.

Os métodos contraceptivos masculinos há muito que estão limitados a: preservativos, vasectomias e a crença generalizada de que consegues tirá-la para fora no momento certo. Agora já não. No início deste ano, uma equipa de cientistas da Universidade de Edimburgo, Escócia, e do Hospital Saint Mary em Manchester, Inglaterra, anunciaram que, com a ajuda de alguns voluntários de mente aberta, iriam testar um novo tipo de gel que, bem, “adormece os testículos“, reduzindo eficazmente a contagem de esperma a zero num período de meses.

Há uns tempos perguntámos a alguns homens que encontrámos aleatoriamente na rua se estariam dispostos a tomar uma pílula contraceptiva ou a injectar os testículos com um gel que matasse o esperma. Desta vez, tentámos descobrir se alguém estaria disposto a besuntar-se com este novo produto.

Benjamin, 24

VICE: Estarias disposto a usar gel contraceptivo?

Benjamin: Acho que sim. Se funcionasse, acho que seria o justo. É uma pergunta complicada apenas porque nunca ouvi falar disso.

Terias alguma preocupação?

Acho que há sempre preocupações de saúde com novos produtos. Mas, se estiver testado, os homens deviam usá-lo. Algumas pessoas não gostam de usar outros métodos, por isso sim, definitivamente. Estou numa relação séria e ela passa por muito, com as alterações hormonais e assim. Parece-me injusto ser só ela a passar por isso. Se houvesse outra maneira, se o homem também o pudesse fazer, acho que muitas pessoas estariam dispostas a isso.

Que preço estarias disposto a pagar por este produto?

De preferência o mesmo preço que os preservativos, ou o mesmo que as mulheres pagam pela pílula. Definitivamente estaria disposto a pagar o mesmo que pago por um pacote de preservativos. Suponho que também depende de quanto tempo durar o frasco.



Ollie, 33

VICE: Olá, usarias gel contraceptivo masculino?

Ollie: Sim, usaria. Aliás, eu e a minha namorada tivemos esta conversa há pouco tempo: sobre o facto de o fardo dos contraceptivos nas relações ser há tanto tempo responsabilidade da mulher. Como homens, ou fazemos uma vasectomia, que na teoria é uma solução mais permanente, ou então fica tudo sob responsabilidade da mulher, que têm que levar com todos aqueles efeitos secundários.

E se não estivesses numa relação séria?

Ainda assim precisas de te proteger com alguma coisa. Os preservativos são obrigatórios. Mas, seria bom usar os dois, sabes? Ou se calhar isso seria demasiado seguro.



Demasiado seguro: todo um conceito. E não terias problemas em pagar pelo gel?

Sim, acho que é justo. Ter de pagar não mudaria a minha opinião. Não especialmente, não.



Josh, 26

VICE:Estarias disposto a usar gel contraceptivo?

Josh: Pessoalmente, não. Acho que não o usaria.

Porquê?



Porque… Sei que há uma lista longa de coisas que acontecem por causa dos contraceptivos femininos – que pode interferir nod ciclod e assim. Parece uma boa ideia agora, mas a longo prazo podia descobrir-se alguma coisa. Que é a causa de não se poder ter filhos mais tarde, por exemplo. Tenho uma parceira sexual agora e só usamos preservativos, estou feliz com isso. Prefiro assim.



Em que circunstâncias estarias disposto a usar o gel?

Para ser sincero, nunca. É mesmo só por causa da possibilidade de poder vir a não ter filhos. Estaria demasiado preocupado com os efeitos a longo prazo, sabes, em termos familiares. Se ela quiser tomar a pílula, é decisão dela – eu estou bem com os preservativos. São mais fáceis. Se precisares de comprar é só sair de casa e comprar. Para além disso, eu dos preservativos lembro-me. Com o gel não sei se me lembraria.

Matt, 46

VICE: O que achas de gel contraceptivo para homens?

Matt: Não teria nada contra. Não sou fã de preservativos. Estaria disposto a experimentar.

Estás numa relação séria?

Sim, sou casado aliás. Temos um filho de três anos. Talvez venhamos a ter mais.



E preferirias usar o gel do que preservativos?

De momento, a minha mulher toma a pílula. É assim que tem sido sempre, mas eu não me oporia ao gel. É só aplicá-lo na pele, certo? Pode haver efeitos secundários, mas isso depende sempre da pessoa. Sim, estaria disposto a experimentar. Qualquer alternativa aos preservativos, eu alinho. Odeio preservativos. Portanto, seria uma grande vantagem.

George, 19

VICE: Pergunta rápida, estarias disposto a usar gel contraceptivo masculino?

George: Provavelmente não. Eu só de tomar paracetamol fico preocupado, percebes; não é muito a minha cena. Acho que ficaria ansioso ao estar a usar uma coisa que tem tanto impacto no corpo.

Isso pelo facto do gel ainda estar em fase de teste?

Sim, é 100 por cento isso. Quando as coisas ainda estão a ser testadas e não sabes as suas repercussões em 10, 20 anos. Não é igual a usar algo que já foi bem testado, durante muito tempo. A minha namorada toma a pílula e é uma das sortudas, não tem nenhum efeito secundário. Está óptima, ou pelo menos é isso que me diz. Não se importa nada.



E se não estivesses numa relação?

Protege-te. Sê sensato e usa preservativo.



Obrigado.

