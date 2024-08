Ilustrações tropicais de um Mundo crónico e irónico

Este artigo foi originalmente publicado na VICE México.

Em jeito de ataque frontal, irónico e, por vezes, doloroso sobre a realidade do seu país e o ambiente político mundial, José Márquez, mais conhecido como @Muertetropical, faz ilustrações que reflectem uma Venezuela afogada numa crise brutal.

Mas, o imaginário conceptual de Márquez não se limita apenas ao âmbito da política e do protesto, já que acaba também por demonstrar a bagagem cultural do artista, fortemente enraizada no punk. “Durante alguns anos fiz parte integrante da cena punk, fazendo caricaturas para algumas fanzines nos tempos áureos do movimento no país, no início dos anos 2000”, conta Márquez. E acrescenta: “Portanto, quando decidi focar-me na ilustração, fui beber tanto àqueles traços irreverentes, como a todas as outras técnicas que aprendi desde então através do meu trabalho enquanto desenhador gráfico”.

Múltiplas influências demonstram uma única realidade que, de forma ilustrativa, se cola a momentos de incongruência e ironia social que enfrentamos constantemente. Mais. As que os venezuelanos enfrentam diariamente. Depois de desistir de um emprego intenso numa agência, o ilustrador começou a empregar todos os meios aprendidos ao longo dos anos para criar uma estética que tanto deve à tatuagem, como ao synthwave, ou à iconografia venezuelana.

As suas ilustrações vêem-se como um exercício livre, mas com preocupações sociais, uma espécie de procura de um sentido que, apesar de saber que não vai encontrar, não deixa de procurar. “A coluna vertebral de 90 por cento do meu trabalho é o meu conceito”, descreve Márquez. E salienta: “Gosto que as pessoas se possam rir com os trabalhos e, ao mesmo tempo, possam reflectir sobre a nossa situação sócio-política, que é uma merda absoluta, mas também sobre temas mais universais, como as drogas, o hedonismo, a cultura popular, as frivolidades das redes sociais e a nostalgia”.

