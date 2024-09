Imagina que Louco um Instagram de Música?

Sim, já existe e se chama Cymbal — com uma ajudinha dos acervos do Spotify e do SoundCloud, três universitários da Boston Tufts University tiveram uma brilhante ideia. O aplicativo se chama Cymbal, e se parece com o Instagram, Snapchat, Spotify e até com o SoundCloud, mas com um toque super cool. Cymbal já foi baixado 17 mil vezes, e a empresa recebeu pouco mais de um milhão de dólares em financiamento por empresas renomadas, tornando tornando sua ideia simples numa iniciativa avaliada, apenas inicialmente, em 6,1 milhões de dólares.

A ideia de Amadou Crookes, Gabe Jacobs e Mario Gomez-Hall é relativamente simples: no Cymbal, você tem seguidores, pode seguir seus amigos e, em vez de postar selfies ou fotos do pôr-do-sol, pode postar uma música ilustrada com a arte do próprio álbum. Como em muitas redes sociais, Cymbal inclui configurações como a descrição do perfil, home e a possibilidade de comentar e usar hashtags. Conforme você vai vendo o seu feed, você pode conferir a playlist de quem você segue. Ou seja, o novo aplicativo também dá ao usuário a chance de baixar as músicas e mostrar para os amigos o que você está ouvindo.

Diferentemente de outros tantos aplicativos de música que tentam inovar no design do seu formato, Cymbal tem acesso aos acervos de serviços de straming de música, como o SoundCloud e o Spotify, deixando os usuários selecionarem suas próprias faixas. Enquanto você consegue ver o que seus amigos selecionaram, também há a possibilidade de adicionar músicas no seu acervo do Spotify ou dar um like pelo SoundCloud. Para o Cymbal, a inclusão de funções de outros aplicativos os ajuda a evitar as dores de cabeça com a burocracia e os royalties das outras empresas.

Um dos donos do aplicativo, Gabriel Jacobs não é novo nesse ramo. Quando estava cursando o colegial na NYC’s Dalton School, ele inventou um aplicativo que replicava o som de peido. Isso mesmo. O nome do app era “Peido Grátis” e se tornou muito popular entre a galera da escola como um tipo de almofada de peido digital. Antes que você se decepcione com essa invenção, a máquina de peido criada pelo Jacobs bateu a marca de 4 milhões de downloads e ficou em primeiro no ranking da App Store no iTunes. Anos depois, Gabriel e seus amigos da faculdade estão tentando mudar o jogo. E dessa vez não é com o barulho de peido, mas com a maneira que nós compartilhamos e consumimos música..

Baixe o Cymbal pelo iTunes na app store.

Fonte: Forbes

Tradução por Débora Stevaux.