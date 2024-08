Como é ajudar um incel a transar

Matéria originalmente publicada na VICE US.

Jason é um homem de 30 anos que cresceu numa cidade grande da Índia mas agora vive em Gothenburgo, na Suécia. Ele é muito solitário lá, uma vez que é um outsider cultural que mora sozinho — algo que ele tenta resolver arranjando uma namorada. Ele não se identifica como “incel”, apesar de certamente atender aos requisitos de ser um celibatário involuntário, o que o levou a procurar a comunidade “braincels” na busca de aconselhamento. Apesar do Reddit ter banido a principal comunidade “incel” em novembro por causa de sua retórica violenta e misógina, adeptos encontraram novos lares em outros espaços do site que servem efetivamente para o mesmo propósito: criar um senso de pertencimento a homens cuja identidade é construída em torno do fato de não serem sexualmente ativos.

Apesar de Jason ser relutante em se alinhar — mesmo tangencialmente — a uma subcultura que recentemente chegou às manchetes depois de um auto-proclamado membro ser acusado de matar dez pessoas em um ataque com uma van em Toronto, ele segue postando na branicels enquanto publica anúncios pessoais na tentativa de falar com mulheres pelo telefone.

“Não tenho certeza se isso está ajudando”, me disse Jason, que não quer revelar seu nome verdadeiro, via Reddit. “Mas ao menos existe um grupo que reconhece que é improvável que certas pessoas tenham relacionamentos de longo prazo devido a certas características pessoais, sejam a beleza, personalidade ou linguagem corporal, que a pessoa pode considerar muito difícil de mudar, se isso for possível, e que pode forçar essa pessoa a questionar a própria identidade.”

De qualquer maneira, quando Jason perguntou na braincels por conselhos na busca de uma terapia para incels, as respostas que ele recebeu foram, em uma palavra, desencorajadoras. Ainda assim Jason me disse que ele está determinado a continuar tentando entender as normas sociais e ter uma perspectiva de como as pessoas percebem e respondem à sua linguagem corporal.

Se ele fizer isso, pode acabar encontrando alguém como Sam Louie — um psicoterapeuta que mora perto de Seattle e que ajuda pessoas com problemas de relacionamento. Enquanto a ideia de terapia sexual muitas vezes remete a imagens de homens procurando compulsivamente gratificação sexual, como Michael Fassbender em Shame, Louie também trata do caso oposto — daqueles que não fazem sexo nenhum. Normalmente, explica Louie, essas pessoas não falam já de cara que elas estão trabalhando para tentar transar, mas fica óbvio depois de algumas sessões que esse é seu verdadeiro objetivo.

“Vários jovens não tem um homem que possa dar o exemplo e dizer que é OK ser virgem, que não há nada de errado com isso”, diz. “Falta algum tipo de amenizador entre eles, os amigos e a sociedade que dizem que, se eles terminaram a escola e ainda são virgens, então estão ferrados.”

Eu liguei para o terapeuta de casamento e família para discutir o caso de um paciente dele, e como é ajudar um virgem de 30 anos a aprender a atrair mulheres enquanto simultaneamente desarma a ideia de que ter relações sexuais é o fim-em-si da existência humana.

VICE: Estou interessado no processo de validar algumas das frustrações dos seus pacientes enquanto os ajuda a entender que a falta de sucesso romântico é em parte culpa deles mesmos. Você pode me explicar como isso funciona?

Sam Louie: Eu tenho um cliente que me vem a mente nesse caso. Quando ele apareceu, ele mencionou que tinha problemas sérios para se manter em relacionamentos. Mas quando estourou esse caso do incel em Toronto, ele começou a falar mais disso. Ele disse que aquele rapaz era como ele anos atrás, quando estava na universidade, e que ele tinha o mesmo nível de rancor e ódio. Quando o conheci, ele tinha um pensamento rígido, preto-no-branco, de que muitas mulheres se comportavam de uma maneira determinada. Sua própria definição de masculinidade, ou hipermasculinidade, como ele mesmo descrevia, havia sido formada durante o longo tempo que passou em grupos do Reddit que se relacionavam com a comunidade incel. Ele percebia que era um pensamento tóxico, mas é uma mentalidade difícil de se quebrar. Muitas vezes ele culpava o fato de não ser branco, não ser loiro, não ser forte, não ser alto. Ele pensava que isso o colocava em uma categoria de “pessoa indesejável”.

Bem, e como você ajuda alguém a passar por isso quando a pessoa está culpando essas características imutáveis, algumas delas que realmente podem levar à discriminação real?

Eu gostaria que existisse uma solução simples. No caso dele, eu perguntava a respeito dos seus pontos fortes, no que ele era bom, e no que ele valorizava em si mesmo. Onde ele se sente competente e pode buscar para se sentir de certa forma encorajado? Ele teve uma namorada, mas eles não transavam, e ele culpava sua etnia por isso, inclusive porque ela largou ele e começou a namorar um cara branco mais estereotipado. Isso fez ele se sentir mais inadequado ainda.

O que fez do relacionamento ainda pior é que ele era rejeitado pelas coisas que gostava — videogames, arte, desenhar mangá. A namorada dele achava que isso era idiota e cafona. Mesmo na terapia, eu perguntava o que gostava e ele dizia que não era o que a maioria das pessoas gostavam. Demorou um tempo para ele confiar em mim e perceber que eu não ridicularizaria ou repudiaria seus interesses.

O quão importante para você é construir esse tipo de confiança e conexão?

Na primeira vez que veio me ver, ele já tinha saído desse relacionamento e estava tentando tirar ela da sua mente. Quando eu comecei a perguntar mais, pareceu que ele queria mais manter um relacionamento do que ele realmente gostava da garota.

E o que você faz nesse tipo de situação? Um pick-up artist (ou PUA), por exemplo, pode encorajar atividades masculinas mais tradicionais, como malhar. Um terapeuta também faz isso, ou só pressiona pra pessoa procurar um parceiro mais adequado?

Ele já tinha começado a malhar, e eu disse que estava tudo bem se ele estivesse fazendo isso pela saúde ou outro benefício, mas que se estivesse malhando para atrair mulheres, certamente continuaria esse ciclo de inadequação. Acho que uma das maiores mudanças que ele precisava eram no guarda-roupa, na linguagem corporal e no corte de cabelo. No início ele nem penteava os cabelos. Depois de alguns meses eu disse, “Você já imaginou que a sua apresentação pessoal pode te afetar?” — da maneira mais diplomática possível, claro.

Como ele reagiu?



Por ali ele já estava tipo, “Ok, talvez eu tenha que me cuidar”. Eu disse, “Pensa nisso, quando eu saio e encontro uma mulher que não cuida de si mesma, como você, que não escova os dentes ou penteia o cabelo, nada combinando, sem nem uma aparência de limpeza, eu vou pensar que ela não se importa consigo mesma. E se ela não tem respeito próprio nem para cuidar de si mesma, vai ser difícil eu querer namorar essa pessoa. Será que a sua falta de cuidados consigo mesmo é um sinal de falta de autorrespeito?”. Eu usei um exemplo e disse, “Eu tenho alguns amigos que são casados, e eles parecem estar casados. E tenho amigos que estão separados e estão tentando namorar de novo, e tenho que avisa-los que eles ainda parecem estar casados”. E então ele somou dois mais dois e concordou.

Isso soa como se você estivesse alinhado com o que um PUA diria, sem a parte da misoginia. O quanto do seu aconselhamento é acabar com a ideologia que ele absorveu no Reddit?

Eu só disse para ele comprar uma calça jeans — ele só usava calça social. Jeans é importante nessa idade. Ele deveria ter pelo menos uma.

Acho que pelo menos um terço do trabalho são essas coisas mais práticas, tipo coaching. Ele estava usando apps de encontros e conversando com três mulheres por algumas semanas, e eu tive que perguntar se ele tinha convidado ao menos uma delas para sair. Falei que se quisesse avançar, ele não poderia ficar horas e horas só trocando mensagens. Quanto antes se encontrarem, melhor, porque podem descobrir se gostam um do outro na vida real. Ele está trabalhando nisso.

A outra questão prática é a linguagem corporal. Tive que explicar para ele que contato visual é algo muito importante. Porém, no processo de desmontar a ideologia, ele começou a pensar o oposto dos incels, e disse que não queria fazer uma mulher se sentir intimidada pelo contato visual. Ou seja, ele ainda tem aquele pensamento preto-no-branco. Ele ainda fala sobre coisas como a necessidade de estar super em forma, ou então que ninguém gosta de homens com ascendência asiática de acordo com estatísticas do Match.com, e que por isso ninguém jamais vai namorar ele. São várias generalizações — mas será mesmo que ninguém nunca vai namorar com ele?

Os caras que te procuram por serem involuntariamente celibatários são especialmente raivosos?

Há muita raiva e ódio direcionados para eles mesmos, a respeito do que eles teriam feito de errado. Isso chegou a ser externalizado em certo ponto, quando [o mesmo paciente] gostava de uma garota que conheceu online, foi encontra-la em outro estado, mas ela acabou voltando com um ex. Agora há um monte de ódio — não voltado necessariamente a ela, mas ao ex. É um ódio que transborda. Tenho que dizer, “Você nunca o conheceu. Isso é um reflexo dela, não um reflexo seu”. Ou seja, precisa de muita terapia cognitiva-comportamental acerca de como seus pensamentos impactam seus sentimentos. Ele também fica magoado, porque zoar com virgens é uma tendência em alta na internet. Mas no fim das contas, essas pessoas que estão entrincheiradas nessa ideologia, como meu paciente estava, precisam deixar esse ambiente tóxico sozinhas antes de mesmo pensar em buscar ajuda.

