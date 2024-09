O Daft Punk está Mesmo Trabalhando em um Disco Novo?

Nas duas últimas semanas, todas as manhãs acordei com rumores sugerindo que o Daft Punk está trabalhando em um novo álbum. Inicialmente, ficava tranquilo em apenas dispensar os boatos como rumores sem fundamento, pensando que se algo concreto estivesse acontecendo estaria aparecendo no Twitter inteiro ainda mais rápido que as denuncias de corrupção da Petrobras. A verdade é que, conforme os dias foram passando, mais evidências começaram a aparecer e eu estive de frente com a possibilidade que talvez, só talvez, algo estivesse acontecendo de fato.

Como nós sabemos o último disco de Thomas Bangalter e Manuel de Homem-Christo Random Access Memories foi lançadm em 2013. Um disco dividido, com muitas pessoas o achando pretencioso de mais e dançante de menos. Pessoalmente, acho o disco muito bom – eles me pegaram no pianinho de “Touch” –, mas estaria mentindo se dissesse que não fiquei desapontado em como a dupla muito cedo voltou a ficar em silêncio. Além da aparição da dupla no Grammy, houve muito pouco (quase nada) de apresentações ao vivo deles. Até mesmo a campanha de remixes que eles prometeram sumiu. Rápido eles vieram e já voltaram a desaparecer de novo.

Daft as Punk: Tocando COMO o Daft Punk



Porém, algo se mexe sob os capacetes cromados.O Daft Punk pode estar trabalhando em um novo álbum. Ou pode ser também que a internet esteja tirando conclusões precipitadas. Vamos às provas.

PAUL JOHNSON – HEAR THE MUSIC

Essa é a prova mais forte até agora, e parabéns para HarderBloggerFaster que primeiro chamou atenção para isso no reddit. Paul Johnson, para os não iniciados, é um produtor de house de Chicago que costumava ser DJ com o Daft Punk “nos bons e velhos tempos”. Alguns meses atrás, ele postou um velho cartaz de um show no qual ele tocou com Bangalter e Homem-Christo. Nos comentários abaixo, ele compartilhou uma de suas faixas “Hear The Music” com a legenda “Essa música deu vida ao Daft Punk…” Foi assim que um de seus fãs (chamado Norman) acrescentou, “Sinto falta desses dias!! Eu acho que já está na hora de alguém trazer esse gênero de volta pra vida.” O que Johnson disse em seguida pode ser bem grande…

“Eles estão trabalhando em um disco de house agora Norman.”

TIDAL

O Tidal parece ser um dos outros indicadores que sugerem que o Daft Punk vai lançar música nova. Muitos dos artistas que deram seu apoio ao projeto de Jay-Z também lançaram música ou um novo conteúdo na nova plataforma de música. A especulação então, de acordo com a nossa primeira prova, sugere sim que o Daft Punk pode estar trabalhando em lançar um novo álbum.

DEVIL’S TOWER

Essa é interessante. De acordo com o jornal Rapid City de Dakota do Sul, nos Estados Unidos, o Daft Punk mandou uma petição pedindo permissão para se apresentar no fundo da Devil’s Tower, em Black Hills, em Wyoming, no ano passado. Só de digitar “o fundo da Devil’s Tower, em Black Hills em Wyoming” já foi gostoso o bastante, então imagine como seria incrível poder ver isso. Infelizmente, mas apropriadamente – devido ao fato que o parque nacional é de importante significado para muitas comunidades de nativos americanos -, a permissão foi negada. Embora nos dê a impressão que o Daft Punk irá se apresentar ao vivo, e em breve. Dado o tanto de tempo que Random Access Memories saíu, não é sem razão pensar que as apresentações ao vivo possam vir junto com novas músicas. Hora de polir os capacetes, meninos.

NOVOS BONEQUINHOS DO DAFT PUNK

Merchandising geralmente é um bom sinal de que as engrenagens estão girando nas condições normais de temperatura e pressão. Toda vez que um grande lançamento de Hollywood surge, um dos primeiros jeitos de descobrir como ele será é procurar pelos lançamentos de Lego que serão lançados junto. Você sabe como funciona: Star Wars, Indiana Jones, Salo, ou 120 Dias de Sodoma. Talvez esteja contando migalhas, mas eu acho que esse lançamento de bonequinhos em maio pode significar o começo de algo novo.

NILE RODGERS DISSE ALGO SOBRE ELES

Nile Rodgers, em uma entrevista recente para a revista Q, disse: “Eu entendo seu conceito e eu respeito da onde eles vieram”. Nile entende o conceito do Daft Punk? Que conceito, Nile? O conceito do novo disco? Misterioso…

NATALIE IMBRUGLIA FEZ UM COVER DE “INSTANT CRUSH”

Acabaram as minhas migalhas.

VEREDITO: A INTERNET É (MEIO QUE) DESGRAÇADA

Aí estão. Os fatos que estão levando muitos a suspeitar que os magos do funk francês estão trabalhando em um novo lançamento. Infelizmente, enquanto eles estão brincando com alguns sons novos, certamente não existe nada concreto o bastante para sugerir que vamos ganhar um disco novo. Mais uma vez, a internet (e por extensão o THUMP) está sendo meio desgraçada. Tentamos.

Tradução: Pedro Moreira