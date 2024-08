Infografias que mostram como a pandemia ajudou o ambiente

Este artigo foi publicado originalmente na VICE ASIA.

O meio ambiente beneficiou particularmente das estritas normas de distanciamento social. Apenas uma semana depois de cidades como Veneza, Nova Iorque e Wuhan declararem quarentena, os habitantes começaram a reportar uma maior qualidade do ar e da água.



Videos by VICE

É demasiado cedo para saber se vai durar. Aliás, alguns peritos dizem que o meio ambiente pode sofrer quando se levantar o confinamento e as fábricas tiverem que trabalhar o dobro para compensar as perdas.



Abaixo, algumas imagens que mostram como a pandemia tem ajudado o ambiente.



Ar

Na China, os níveis de dióxido de nitrogénio (NO2) caíram 30 por cento desde que a quarentena foi declarada no fim de Janeiro, as fábricas fecharam e as viagens por terra diminuíram. Os carros e as grandes operações industriais são dos maiores emissores de NO2.

Segundo uma investigação do Rhodium Group, o consumo de carvão reduziu cerca de 40 por cento nas seis maiores centrais eléctricas da China desde o último trimestre de 2019. Devido aos confinamentos que se foram declarando no mundo e graças ao facto das pessoas ficarem em casa, a qualidade do ar tem melhorado.



Graph by Statista.

Mas atenção: pode piorar facilmente. Em Wuhan, as emissões aumentaram de novo quando se levantou a quarentena dia 8 de Abril.

Segundo o The Guardian, devido às extensas restrições de movimento, as viagens por ar – que normalmente representam 2,5 por cento das emissões globais de carbono – caíram para metade no final de Março.

Água

Após dois meses de confinamento, o Ministério do Meio Ambiente da China registou uma descida da presença de produtos químicos – como o fósforo e o amoníaco – nas águas superficiais do país, provavelmente devido ao encerramento das fábricas. Agora parece mais clara, tal como a água dos canais de Veneza sem a afluência de turistas para remover os sedimentos do fundo. Ainda assim, o governo adverte que “mais clara” não significa “limpa”.

Terra

Agora que não podemos sair de casa, há muito menos gente na estrada.

Graph by Statista.

Sítios como Los Angeles ou Manila, que têm o pior trânsito do mundo, são agora cidades-fantasma com auto-estradas praticamente vazias. Menos engarrafamentos, menos dióxido de carbono dos tubos de escape e melhor qualidade do ar para todos.

A rápida urbanização obrigou a fauna e a flora a sobreviverem em espaços reduzidos. Agora que os humanos estão fechados em casa, os animais não têm que se preocupar com correrem perigo ou serem perturbados. Alguns, inclusive, aventuraram-se a sair e a explorar zonas urbanas com total tranquilidade.

Em França, há mais pássaros nas cidades. Como há menos carros na rua, também há menos animais atropelados. Mas os peritos acham que isto não durará muito uma vez que o confinamento seja levantado.



Segue a VICE Portugal no Facebook, no Twitter e no Instagram.

Vê mais vídeos, documentários e reportagens em VICE VÍDEO.