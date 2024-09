Inventaram um Vilão do Daft Punk que Luta Contra a Pirataria

Pirataria afeta diretamente a indústria cultural — e sem ter muita noção disso possivelmente muitas pessoas podem estar baixando via Torrent toda a obra de Charles Dickens neste exato momento — o que também justifica que existam leis, que são constantemente atualizadas contra a pirataria. É por isso que o Noodlecake Studios desenvolveu um aplicativo que luta contra a pirataria de uma maneira bastante original. Depois de descobrirem que apenas 11% dos usuário do Wayward Souls pagaram legalmente pelo jogo, os desenvolvedores decidiram que o próximo lançamento, Shooting Stars, necessita de um sistema ligeiramente mais seguro.

Então, se você baixar o Shooting Stars de graça e começar a jogar, vai notar que a maioria dos chefões que você precisa derrotar no jogo possuem várias vidas — o que torna a maioria deles quase impossível de derrotar. Uma vez que que você consegue passar pelos desafios, as coisas começam a se tornar mais difíceis, quando um membro em 8 bit do Daft Punk, chamado Premium Funk, aparece como o chefão final, e você percebe que fodeu. Quando Thomas ou Guy-Man (nós não temos muita certeza de qual dos dois é) te mata, uma mensagem aparece: “Morrer é uma bosta, né? Mas piratear games independentes é pior ainda! Por favor, nos apoie nessa e compre o jogo Shooting Stars.”

Os desenvolvedores do Noodlecake declararam: “Nós não achamos que esta seja uma resposta à pirataria, ou que isso vai ser o grande motivo para que as pessoas parem de piratear games, mas nós estamos botando em prática uma tática de marketing.” Deve ser divertido para os desenvolvedores, mas não podemos dizer o mesmo sobre os jogadores. Imagine se cada vez que você está na fase Toxic Power Plant, do Crash Bandicoot, um membro do Kraftwerk caga em você e depois te mata, apenas para te punir por ter baixado episódios do Sopranos. Ou se você está numa partida acirrada do FIFA 14 e o Skrillex aparece no meio do campo e começa a tocar todas as músicas do Justin Bieber num volume ensurdecedor.

Ninguém, afinal, ficou se questionando por que a turma do Noodlecake tirou uma onda com os caras do Daft Punk, ao deixar a cara de de um dos robôs numa resolução de 8 bit? Se nós vamos começar o papo sobre o uso indevido de imagem, talvez o Noodlecake deva rever seus conceitos e confessar que não está tão certo assim.

