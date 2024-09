James Nasty, o Homem do Baltimore Club, Não Está de Brincadeira em “Games”

O homem do Baltimore Club, James Nasty acaba de lançar seu último single “Games” pelo selo Course Records, um som exótico e tropical com um looping de vocais de seu companheiro também residente em Baltimore, MC Abu Ali, que simplesmente disse: “Games’ não é para mim, eu quero é que se acabem na pista.” (E mais uma vez, Nasty faz jus ao seu nome.) A história de Nasty na música eletrônica mostra bem sua formação. O desejo de se engajar e descobrir como funciona o comportamento sexual na noite do Baltimore Club é um tema comum em mais de duas décadas de som, e o cara sugeriu tratar disso em “Games.” O toque original do Nasty mostra a que veio. E se você continuar ouvindo, vai acabar sentindo um estouro no seu cérebro.

“Estou procurando por um ponto de equilíbrio entre permanecer fiel ao que eu chamo de ‘Fórmula 410’ para o Baltimore club, e, ao mesmo tempo, tentar uma vibe mais tropical, ambient. Eu não quero fazer músicas tradicionais com o Lil Jon, apenas com samples e ruídos de tiros”, disse Nasty sobre seu olhar não-convencional do que rola no Baltimore Club.

E sem esticar muito o chiclete, James Nasty concluiu dizendo que só quer que a galera se acabe nas pistas.



