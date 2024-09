A Nova do Jamie xx com Young Thug e Popcaan É o Hit do Verão no Hemisfério Norte

Lá no lado de cima do globo o clima está começando a esquentar. Não estamos nem em junho ainda, mas a juventude do primeiro mundo, que é desesperada por um verãozão ensolarado e cheio das putarias, já está começando a montar as suas playlists pra ouvir na praia. Muitos (quase todos) artistas que tem como target a molecada em geral aproveita esse momento pra lançar as suas faixas mais animadas, aquelas que eles acham que vão melhor sonorizar os open bares com arminha de tequila e gente loira. O Jamie xx, que está com a bola na marca do pênalti com o disco novo In Colour, acabou de soltar a faixa “I Know There’s Gonna Be (Good Times)”, que tem participações dos feras Young Thug e Popcaan. Juntar as rimas do Young Thug com a produção do Jamie e os backing vocals do Popcaan é sem dúvida uma receita matadora para animar qualquer summer break (que em português universitário chamamos de Cervejada da Atlética).

Recentemente, Jamie soltou o cósmico-filosófico clipe de “Gosh”. O In Colour sai no dia 1º de junho pela Young Turks.

Videos by VICE

Tira a camiseta para ouvir “I Know There’s Gonna Be (Good Times)” no player abaixo.