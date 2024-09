Ouça o JD Twitch, do Optimo, remixando o Jagwar Ma

O Jagwar Ma recentemente fez um retorno estrondoso com seu novo single “O B 1.” É um single bom. Não, é um single muito bom. É uma feitiçaria psicodélica e queimada pelo sol, do alto nível que podemos esperar da banda australiana. A faixa chegou antes do segundo disco da banda, Every Now & Then, que será lançado ainda nesse segundo semestre. O que é muito bom e tudo, mas ainda estamos agosto. Você não pode simplesmente lançar uma faixa e querer que todo mundo espere tanto por músicas novas, certo?

Bom, nada tema, porque o Optimo está aqui pra ajudar. Os dons de Glasgow deram a “O B 1” uma releitura espacial, que queima ainda mais terra árida e levanta ainda mais poeira que a faixa original. Isso é psicodelia acelerada. O tipo arpeggios ardentes que provavelmente estavam tocando no carro da Nina Persson quando o Cardigans gravou o saudoso clipe de “My Favorite Game“, lembra?A faixa vem ao lado de outro remix, cortesia do Circle Sky, mas se você nos perguntasse, nós teríamos que dizer que o do Optimo é a escolha do grupo.

