Jimmy Edgar Dá um Xablau no The Wombats no Remix de “Give Me a Try”

À frente da próxima turnê norte americana do terceiro disco do The Wombats, Glitterbug, Jimmy Edgard entrou em cena para dar um toque de funky no último trampo dos caras. Com synths misteriosos saídos de um filme oitentista de ficção científica contra uma melódica linha de baixo e uma batida pesada, Edgard dá potentes camadas de estilo vocal ao som do grupo resultando num curto porém pesado remix.

Datas da turnê do Wombats:



Videos by VICE

The Wombats estão no Facebook // SoundCloud // Twitter

Jimmy Edgar está no Facebook // SoundCloud // Twitter