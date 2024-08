Júnior Urso é o volante trappeiro que precisávamos

Todo mundo sabe que hoje, o trap é o som do jovem moderno. mas pra realmente alcançar seu potencial em terras brasileiras, ele (o trap) precisava de um defensor num dos campos simbólicos mais importantes do nosso país: o futebol. Eu disse precisava, no passado, porque finalmente conseguimos o representante trappeiro que nos era necessário. O novo volante do Corinthians para a temporada de 2019, Júnior Urso, se mostra muitíssimo entusiasta do trap.

Não é incomum que ele poste stories no Instagram dizendo “bom dia seus trap” ou “boa noite seus trap” pros seus seguidores. O jogador também deixa nos seus destaques do stories o dia em que foi pra Los Angeles e viu um show do Post Malone com o 21 Savage no Hollywood Bowl, que ainda teve participação do Justin Bieber e do Rae Sremmurd. Pode ter certeza que os vídeos vêm acompanhados de emojis de foguinho e uma legenda dizendo “what a night”.

Reprodução do Instagram de Júnior Urso

Mas agora temos uma prova cabal de que Júnior Urso é um real trappeiro na forma de uma entrevista publicada no canal do Corinthians nessa terça (12). Quando perguntado sobre que tipo de música ele gosta, o jogador cita o trap de cara, dizendo que “o Brasil chegou forte nesse cenário” do “hip hop mais dançante”. “Não é aquele rap antigo que tinha no Brasil, que só falava de violência e algo do tipo, agora é um trap, alguns passam uma mensagem legal e outros passam uma mensagem de amor.” Quem é que disse que trap não tem mensagem?

Daí pra frente, Júnior Urso conta uma anedota que bate forte no coração do fã de trap: a de quando ele foi num aniversário do DJ Khaled em Miami, em 2014, em que também estavam presentes o Drake, o Fat Joe e outros rappers famosos. “Foi um dia especial pra mim que sou fã e acompanho”, finaliza o volante, carisma puro.

Agora só resta saber se ele curte um Raffa Moreira. Mas Júnior Urso está aqui pra nos mostrar que representatividade trappeira importa. Obrigada, Júnior Urso.

Assista a entrevista completa abaixo:

