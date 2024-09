Para o Kaytranada, algumas reuniões do EDM com o pop são tipo “frango cozido sem tempero”

Numa série de tuítes, Kaytranada criticou a proliferação das colaborações sem a menor qualidade entre produtores de EDM e estrelas do pop. O produtor canadense comparou o atual frenesi de lançamentos a um “frango cozido sem tempero”. Em termos musicais, ele acha também que as colaborações não evoluíram desde 2011, quando ganharam popularidade pela primeira vez.

Em sua série de tuítes, Kaytranada escreveu: “Tipo, na moral, colabs entre pop stars e DJs de EDM são tipo frango cozido sem tempero. Posso estar chapado mas não tô mentindo.”

Videos by VICE

Fãs de Rihanna acreditaram que os tuítes faziam referência a “This is What You Came For”, a mais recente colaboração da cantora pop com Calvin Harris depois de lançamentos de sucesso como “We Found Love” e “Where Have You Been”. O clipe de “This is What You Came For” saiu no último dia 16. Contudo, Kaytranada negou a relação, citando o remix de “Kiss it Better”, da Rihanna, que ele lançou recentemente.

O produtor depois esclareceu o teor de suas declarações: “As colabs entre pop stars e os grandes DJs de EDM… EM TERMOS MUSICAIS não evoluíram desde 2011. Só estou dizendo que teria sido muito mais massa ver alguém que está surgindo agora colaborar c/ eles, em vez de repetir a mesma coisa. Colar nas paradas que são novas e originais, só tô dizendo isso. E frango cozido não é tão ruim assim, só precisa de um temperinho.”

Tradução: Thiago “Índio” Silva



