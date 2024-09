Assista o clipe estilo sitcom de “You’re the One”, do Kaytranada

Faz só uns vinte dias que o Kaytranada tocou em São Paulo, mas por aqui a gente já tá com saudade do carisma do DJ canadense. Se você também estiver, dá pra matar um pouquinho com o clipe que ele lançou nessa terça (27), de “You’re the One”, com a Syd do The Internet. Os dois estão no clipe, que é no maior estilo sitcom dos anos 90. O Kaytra é o assistente de um príncipe africano que procura uma esposa e ajuda ela a se produzir pro grande encontro, tudo com uns looks bem “O Maluco no Pedaço”. Assista acima e leia nossa matéria sobre o set do Kaytranada em São Paulo aqui.

