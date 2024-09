O Amigo Bem de Rua do Kraak & Smaak Ensina o Poder que o Suingue Tem

O trio holandês Kraak & Smaak sempre manda benzão nos seus clipes. Em 2008, “Squeeze Me”, feito todo com ajuda de um flip-book e gravado junto com Ben Westbeech, o Breach, ficou conhecido como o vídeo favorito do Kanye West. O mais novo vídeo dessa rapeize, “All I Want Is You”, rodado junto com o cantor britânico Kayhole tem menos animação e muito mais suingue pélvico da melhor qualidade.



Nos arredores do centrão de Los Angeles, um jovem mancebo tem a oportunidade de levar um léro com uma gatinha muito da elegante. Sem ser notado, o rapazote tem umas aulas de como melhorar seu suingue com um mendigote malemoleque.

Adiantando a fita entre um ou dois refrães o rapaz começa a mandar umas danças no mlehor estilo Prince e até manda ver numa estranha bebida verde que lhe é oferecido à beira do Rio Los Angeles. É aí, meu amigo, que o objeto do desejo do nosso herói está de volta, toda linda, toda de branco e nem pensa em resistir oa poder da discoteca. Ela entra na dança, ela embarcou e o final dessa hestória você só vai saber assistindo ao vídeo. Falou.

