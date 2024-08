Kylo Ren é o maior vilão de todos os tempos de “Star Wars”

Este artigo foi originalmente publicado na VICE USA.

Se há fãs revoltados (danados mesmo) com Star Wars: Os Últimos Jedi, talvez seja porque Star Wars já não é como antigamente. O humor é auto-depreciativo, o elenco principal deixou de ser exclusivamente branco e masculino e a luta entre luz/escuridão dos filmes originais deu lugar a noções mais complexas.

Rogue One apresentou “bonzinhos” ostensivamente simpáticos e “mauzões” simplesmente burocratas que, por acaso, trabalhavam para os nazis. O Despertar da Força deu-nos o primeiro Stormtrooper com consciência, um soldado do Império que deserta para o outro lado. Os Últimos Jedi foi mais além: Luke Skywalker, o nosso herói original de Star Wars, é agora um eremita sombrio, que quer que os Jedi acabem, enquanto o novo vilão da saga, Kylo Ren, é um antagonista com quem é possível nos identificarmos. Um homem cujas ações parecem quase racionais.

Até agora, os principais vilões de Star Wars – Darth Vader, Imperador Palpatine, Conde Dooku e o androide asmático General Grievous – eram vilões old-school, que sentiam prazer com o sofrimento alheio, pela simples razão de serem filhos da puta sem arrependimento.

O actor de Palpatine, Ian McDiarmid interpretou o seu personagem com um prazer quase shakespeariano. Mas, nada conseguia esconder o facto de que a única motivação do Imperador era uma maldade inerente. Enquanto isso, outros episódios da saga tentaram racionalizar Darth Vader, mostrando como o jovem e inocente Anakin Skywalker se tornou um ciborgue homicida, mas Lucas – longe de ser o mesmo visionário que criou Star Wars em 1977 – conseguiu estragar a transformação.



Kylo Ren, que começou a sua vida em O Despertar da Força como uma espécie de clone emo de Vader, mas que se tornou infinitamente mais complexo no novo capítulo de Rian Johnson, não é simplesmente mau. É alguém que foi atraído pelo mal, por um estado mental perturbado. Um Adam Driver desenfreado e emocionalmente traumatizado interpreta o personagem com uma convicção de alguém que, se não estivesse a protagonizar um blockbuster de ficção científica, poderia muito bem disputar o Óscar de Melhor Actor Secundário desta temporada. Mas, a chave para Kylo é o guião: nascido Ben Solo, filho de dois dos heróis mais famosos do cinema, Kylo Ren é um óptimo vilão de Star Wars – talvez o melhor -, muito por conta do quão convincentemente complicado ele é.

Temos apenas uma vaga noção da infância de Ben Solo, mas é o suficiente: dois pais ausentes, incluindo um pai cínico que menosprezava os poderes do filho (“Han foi… muito Han sobre isso”, diz Luke em Os Últimos Jedi, sobre a atitude de desdenho de Han Solo para com a sensibilidade de Kylo em relação à Força) e um tio de confiança, que quase matou o sobrinho enquanto este dormia.

Atire-se o rapaz para o caldeirão de privilégio e complexo de inferioridade que advêm de nascer numa família tão celebrada e ficamos com um jovem problemático, para quem o legado era um fardo. Um miúdo que procura figuras paternas mais além dos seus familiares biológicos. Alguém cujo passado doloroso deixou suspenso na adolescência e que, frequentemente, não é capaz de controlar as próprias emoções (além disso, temos um millennial que se sente traído pela geração anterior e tem esse instinto de explodir tudo e começar de novo).

Kylo é volátil. É um personagem de extremos, tão assustador como patético, sedutor e repulsivo, superior e pequeno. No final de Os Últimos Jedi, depois de passar uma boa parte do filme numa conversa telepática, sexualmente carregada, com a “colega” da Força, Rey, Kylo impulsivamente assassina o seu mestre, antes de dirigir um discurso furioso a Rey sobre matar o passado, numa tentativa de a conquistar. “Vieste do nada, és nada – mas não para mim”, diz Kylo, numa das declarações de amor mais fodidas e bonitas alguma vez feitas num blockbuster familiar. Isto antes de lhe pedir que se junte a ele, como se ele fosse a pessoa mais desesperadamente solitária do Universo.

Kylo Ren, ao contrário dos anteriores vilões de Star Wars, que eram tentados por um misterioso “lado negro”, por poderes intangíveis que os espectadores tinham dificuldade em compreender, é mau de uma forma compreensível. Uma forma com a qual é até possível que nos identifiquemos. Darth Vader será sempre mais icónico. É um cavaleiro negro, com a voz de barítono de James Earl Jones, a estatura intimidante de David Prowse e o estilo de um samurai pós-punk. Mas, esse vilão de Star Wars, tão eficiente no contexto de outra época, não pareceria real se introduzido hoje. Agora, não faz sentido que um vilão cinematográfico seja… inexplicável. A nossa realidade catual é complicada, com vários tons de cinzento e há muito tempo que superámos a ideia de conto de fadas de que o Mundo é bom e mau só porque sim.

Hoje em dia, vilões que são, simplesmente, bandidos desalmados são registados como falsos. A Marvel, por exemplo, é frequentemente criticada por ter um “problema de vilões”, porque os maus, muitas vezes, não têm motivações claras para além da questão óbvia de que a história precisa de um personagem que ameace os heróis. Kylo Ren, por outro lado, é o antagonista perfeito para o nosso Mundo complexo – um Mundo onde o vilão de uma pessoa é o herói distorcido de outra, onde vemos a moralidade como um espectro, onde estamos tão familiarizados com o conceito de causa e efeito e como os “bonzinhos”, às vezes sem querer, ajudam a criar os seus próprios inimigos. Quando se trata dos vilões, não: Star Wars não é como antigamente. É melhor.

