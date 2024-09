Ladrões usam Google Translate para roubar Bam Margera na Colômbia

Colômbia, país de gente safa que não olha pra trás.



Dizem que quem nasce no país do Sagrado Coração não se espanta com nada e que somos os mestres da lábia. Em outras palavras: do jeito que for, passando por cima do que aparecer, a gente se vira pra encher a barriga, mano. Nascer com a malandragem nas veias seria tipo o nosso superpoder colombiano, e talvez por isso muitos dos nossos compatriotas se tornam supervilões. Mas não se enganem, eles não são tão especiais e complexos quanto os da Marvel. São mais parecidos aos que vão surgindo nas séries e documentários da Netflix a cada quinze dias e se tornam os ídolos dos nossos amigos gringos.

Nós somos pura paixão e nada pode nos deter. Muito menos engenhosos ladrões — sempre vanguardistas, além de tudo —, que usando apenas o Google Translate e um smartphone conseguiram fazer um dos roubos da década em Cartagena. Aconteceu no último fim de semana e a pobre vítima agora vai contar a história:

¿Entonces robaron a Bam Margera (famoso skater y actor de 'Jackass') en Cartagena? Aquí cuenta como un taxista lo robó…



Video: Bam Margera-Instagram pic.twitter.com/ogPfBPED7b — Alejo Castellanos H. (@macastellanosh) August 20, 2018

Beleza, o cara anda mais gordinho e pode parecer só mais um gringo que vem passar as férias nas magníficas praias de Cartagena, famosas pelos passeios de banana boat e as bandejas de frutos do mar a 850 mil pesos para estrangeiros. Tudo bem se não o reconhecerem de primeira, mas prestem atenção: o cara no vídeo não é ninguém menos do que Bam Margera, o ídolo dos anos 90 e 2000 da MTV. Vocês com certeza lembram dele por quadros em que encheu o pai obeso de porrada quando ele estava dormindo, se jogou de skate numa piscina olímpica ou a mais conhecida: enfiou um dildo-foguete no cu fantasiado de astronauta.

Mas agora a idade chegou para o Bam, a MTV virou oficialmente uma merda e, para completar, ele não conseguiu nem entrar num táxi fora do aeroporto de Cartagena sem se aproveitarem de que ele não fala uma palavra em espanhol. Mas essa barreira idiomática, que há dez anos podia terminar numa facada ou num tiro certeiro, agora é solucionada simplesmente traduzindo com o celular o “Passa a grana ou eu te furo, playboy” para um fino “Empty your wallet”. O futuro é agora. O ladrão colombiano está em evolução, amigos, assim como o mundo, e os pivetes locais 2.0 estão nos mostrando o caminho a partir de sua própria profissão.

Nem no filme Onze homens e um segredo os caras se atreveram a tanto.

Por ora, vamos ficar esperando ansiosos um novo vídeo do Bam na Cidade Antiga que comece com um “Hi! I am Bam Margera and this is Columbia”, com aquele jeitinho bem gringo tapado de ser.

