Lamentamos comunicar-te que sim, há outro filme porno de “Game Of Thrones”

Agora que já estreou a oitava e última temporada de Game Of Thrones, os nobres artesãos do porno da WoodRocket têm exactamente o que andavas à procura para te entreteres enquanto esperas pelo próximo episódio… isto se o que andavas à procura era de perucas da loja do chinês, más piadas e uma catrefada de gente com vestimentas medievais a dar-lhe forte no sexo.

Correcto! Temos uma nova paródia porno de A Guerra dos Tronos, cujo titulo, se fosse feito um diagrama de Venn, estaria entre “péssimo jogo de palavras” e “Meu Deus, que mau”: Game of Bones: Winter Came Everywhere.

Senhoras senhores, sejam bem-vindos a Westerass! [E, pelo menos que se saiba, por aqui não há actores portugueses como figurantes].

A WoodRocket é a mesma produtora que nos maravilhou com títulos como Dragon Boob Z, Jurassic Wood: Swollen Dingdong e uma paródia de LEGO, o filme que te vai roubar o pouco que te resta da inocência infantil. Para terem uma ideia do nível em que nos movemos.

O trailer de dois minutos, que até se pode ver no trabalho, arranca com um Tormund Giantsbane e uma Sansa Stark pornificados, num Muro também pornificado. “O Muro de Gelo parece pegajoso”, observa o falso Tormund Giantsbane, olhando para o infinito a meio de uma tempestade de neve feita em computador. “Isso é porque está coberto de sémen, Hormund”, responde Sansa. E daí para a frente é toda uma espiral descendente.

Jon Blow! Bigfinger! Um exército de “White Wankers” liderados por um falso Rei da Noite montado num boneco que se assemelha a um dragão! Também abundam piadas sobre a indústria do porno, para o caso de não ser claro que os tipos da WoodRocket gostam de humor.

“Esta sequela é tão porca que faz a primeira paródia parecer fraca devido à falta de sexo hardcore entre dragões, gente disfarçada de dildos, white walkers a masturbarem-se, penetrações reais, selvagens de genitais descomunais e fodas mágicas entre familiares”, salienta a WoodRocket num comunicado de imprensa. E acrescenta: “Quem sobreviverá a esta fantasia medieval lasciva quando os White Wankers atravessarem o Muro Peter North?! Descobre em Game of Bones 2: Winter Came Everywhere”.

Dá uma vista de olhos ao trailer, que está mais acima, se é que te atreves. E boa sorte para, depois, tirares o muro de sémen da cabeça.

