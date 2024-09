Lorde, The Weeknd, e Miguel Estarão no Novo Álbum do Disclosure

Qualquer um que curte Disclosure está muito ansioso para o lançamento do seu segundo álbum, Caracal, que vai rolar no dia 25 de setembro. Então, se prepare porque agora você vai ter um treco: Guy e Howard Lawrence acabam de anunciar que o novo álbum vai contar com as participações de “tudo de melhor do pop que rolou em 2015”. The Weeknd, Lorde e Miguel entram para o time, junto com o trio já confirmado Gregory Porter, Kwabs e Sam Smith. Sinceramente, parece que eles olharam para o ranking das mais tocadas no Spotify, tiraram a galera do death metal e convidaram todo o resto para participar.

Leia: Disclosure Contra o Tédio: Os Irmãos Lawrence Falam sobre ‘Caracal’”

Caracal ainda vai contar com a participação e nomes menos conhecidos (mas nem por isso menos importantes) Lion Babe, Nao, Jordan Rakei e Brendan Riley, mas considerando o estouro que foi “Latch” na carreira de Sam Smith, eles não permanecerão desconhecidos por muito tempo. Só para lembrar a lista das faixas que já foram lançadas: “Omen“, “Holding On“, e “Moving Mountains“, além de “Bang That”, a música disponibilizada em maio, que também vai estar no álbum. Então, tenta dar uma segurada na ansiedade que Caracal vai ser foda.

Segue a lista completa das faixas do álbum para você dar uma aliviada na curiosidade:



01 Nocturnal [ft. The Weeknd]

02 Omen [ft. Sam Smith]

03 Holding On [ft. Gregory Porter]

04 Hourglass [ft. Lion Babe]

05 Willing & Able [ft. Kwabs]

06 Magnets [ft. Lorde]

07 Jaded

08 Good Intentions [ft. Miguel]

09 Superego [ft. Nao]

10 Echoes

11 Masterpiece [ft. Jordan Rakei]

12 Molecules

13 Moving Mountains [ft. Brendan Riley]

14 Bang That

15 Afterthought

