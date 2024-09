Os homens também fingem orgasmos

Este artigo foi originalmente publicado na nossa plataforma BROADLY.

Sempre pensei que se tivesse uma filha, gostaria de falar com ela sobre o quão importante é a comunicação numa relação. O poder expressar as necessidades sexuais e não fingir orgasmos, por exemplo. Mas agora entendo que, se tivesse um filho, também teria de sentar-me com ele a falar do assunto.

As mulheres são quem tem mais fama de fingir orgasmos e, à excepção daquela cena do Josh Hartnett em 40 dias 40 noites, a verdade é que não se ouve falar muito de homens que fingem orgasmos. Um estudo muito citado, realizado pelo Journal of Sex Research, mostrou que 67 por cento das mulheres já fingiram um orgasmo, em comparação com 28 por cento de homens que também o fizeram. Como queria saber mais sobre o tema decidi perguntar a vários homens se alguma vez tinham fingido e porquê. As suas razões são parecidas com as das mulheres: falta de sensibilidade devido ao ISRS e vontade de satisfazer a companheira.

BROADLY: Alguma vez fingiste um orgasmo?

Scott, 27 anos: Sofria de ejaculação precoce e o médico receitou-me um anti-depressivo ligeiro que me ajudava com o problema. Tomei-o e tive relações sexuais, mas não conseguia vir-me. Não lhe disse nada e foi engraçado, porque na altura não sabia que seria a última vez que teríamos sexo. Mas, voltando à história, estivemos naquilo durante montes de tempo. Ela veio-se umas duas ou três vezes e eu nem uma. Por isso fiz uma cara de orgasmo.

E ela apercebeu-se, ou acreditou?

Acreditou. Pelo menos foi o que disse, mas a verdade é que não tenho a certeza.

Usaste preservativo? Como é que fizeste em relação às “provas físicas”?

Usámos preservativo, mas eu fui imediatamente para a casa-de-banho, tirei-o e deitei-o logo fora, para que não se apercebesse que tinha fingido. Desperdiçámos um preservativo em perfeitas condições.

Voltaste a fingir um orgasmo?

Não, desde aquela vez. Tenho a certeza que foi por causa do medicamento. Deixei de o tomar, porque me receitaram outro para a depressão e eram incompatíveis.

Fingiste porque pensaste que a decepcionarias se não te viesses?

Sim, não queria que pensasse que o tinha feito mal. Sentia-me mal comigo próprio.

BROADLY: Quantas vezes fingiste um orgasmo?

Matt, 28 anos: Desde os 17 anos até aos 23 quase sempre que praticava sexo casual e em duas relações sérias onde tive de acabar por falar sobre o problema. Masturbava-me nas mamas, no rabo ou nas costas delas, depois que se viessem.

Porque é que fingias?

Como me masturbei muito sem lubrificante durante a adolescência, não posso vir-me apenas com penetração vaginal. O meu pénis habituou-se ao tacto da minha mão seca e áspera. A vagina não me dá a fricção a que estou habituado. Além disso, ninguém sabe fazer-te vir melhor que tu próprio.

Fingiste para agradar?

Sim, sempre achei que o sexo não é bom se as duas partes não se vêm e sinto-me sempre melhor se souber que provoquei um orgasmo noutra pessoa, embora preferisse que me dissessem a que fingissem só para fazer-me sentir bem. Além disso, é um pouco difícil explicar tudo isto a uma pessoa com quem só estás uma vez. Mentir é mais fácil e rápido.

Fisicamente, como é que finges?

Solto um gemido exagerado, quase um grito, e finjo um espasmo com todo o corpo. Depois tiro o preservativo muito rápido e atiro-o para longe da cama.

Eu, que sou mulher, às vezes sinto-me culpada depois de fingir um orgasmo. Alguma vez tiveste esse sentimento de culpa?

Tinha medo que descobrissem, que encontrassem o preservativo e vissem que não havia nada lá dentro. Foi uma pena não ter podido desfrutar desse momento tão bom depois do sexo.

Falaste sobre isso com os teus amigos? Conheces outros homens que tenham feito o mesmo?

Normalmente falamos sobre este tema durante uma noite de copos. Quando nos juntamos só homens, falamos sobre sexo e, se nos sentimos à vontade, falamos sobre as nossas inseguranças. Muitos dos meus amigos não conseguem vir-se com o sexo oral e eu não consigo vir-me com o vaginal. Uma vez lancei a questão – “Sabem o que é que me impede de me vir?” – e surpreendeu-me saber que muitos tinham o mesmo problema que eu, mas não sabem porquê. Alguns chegaram a duvidar da sua orientação sexual.

Voltarias a fazê-lo?

Não, se te despes em frente de alguém é porque tens confiança com essa pessoa.

BROADLY: Disseste-me que fingias orgasmos com a tua ex-mulher. Porque é que o fazias?

Tony, 37 anos: Tomava um medicamento para a depressão e a ansiedade e, desde então, o sexo tornou-se dispensável. Se não fosse pela minha ex-mulher, não teria tido sexo durante esse período. Podia ejacular, mas demorava muito tempo. Depois da terceira tentativa percebi que não ia acontecer e preferi fingi-lo.

Fizeste-o para agradar?

Totalmente. Ela precisava que eu ejaculasse e, além disso, gostava que o fizesse dentro dela, coisa que é muito difícil de fingir.

E como é que resolveste esse problema?

Disse-lhe que a medicação reduzia a quantidade de esperma que produzia. Odiava mentir-lhe, mas sentia a obrigação de satisfazê-la como marido. O problema é que o medicamento me tirava a vontade de ter sexo. É estranho, já não tens vontade e pronto.

Voltarias a fazê-lo?

Não, já não tomo anti-depressivos. Depois de deixar a minha ex-mulher continuei a tomar os medicamentos durante um tempo e isso fez com que a minha vida de solteiro fosse muito difícil. Por isso deixei de tomar a medicação e passei a lidar com os problemas de forma positiva.