Maconheiros chaparam num restaurante e saíram sem pagar uma conta de US$420

No que parece ser o crime mais canábico da história, um grupo de maconheiros no Memphis, Tennessee, conseguiu combinar praticamente todos os grandes esteriótipos de fumeta — a larica, 420 e esquecer responsabilidades básicas — quando supostamente decidiram pedir um monte de comida num restaurante, fumaram lá dentro e esqueceram de pagar uma conta de $420.

Segundo a afiliada local da CBS WREG, o bonde de 16 malucos entrou no restaurante mexicano Frida meia hora antes do estabelecimento fechar na noite de domingo (3). Como o pessoal da larica costuma fazer, eles pediram um monte de comida, escolhendo os pratos mais caros do cardápio e se refestelaram com rodadas de margaritas no que o gerente do Frida, Jesse Gonzalez, suspeitou ser um elaborado plano de pindura chapado para deixar um prejuízo de centenas de dólares para o restaurante.

Em certo ponto, segundo Gonzalez, “o líder do grupo” teria acendido um beck dentro do restaurante. Quando os funcionários disseram que ele não podia fumar ali — um pedido razoável, considerando que maconha recreativa não é legalizada no Tennessee — ele teria “feito uma cena” e o resto dos amigos se juntaram.

“Eles começaram a falar cada vez mais alto, xingando os garçons”, Gonzalez disse ao WREG.

Um por um, o grupão foi levantando da mesa e saindo do restaurante. Maconheiros costumam ser um povo pacífico, mas parece que um deles empurrou um dos garçons enquanto saía pela porta. Logo, todos os 16 caras da mesa desapareceram — deixando para trás uma conta de, advinha, 420 dólares.

A gente fica imaginando se a quantia da conta foi premeditada. Ou talvez simplesmente os folgados foram pedindo margaritas e burritos até dar $420, aí deram o fora num bem-sucedido golpe da pindura. Claro, pode ter sido coincidência, só mais um caso sensacional para entrar no extenso folclore do 420.

