Chanel acaba de lançar uma linha de maquiagem para homens

O rosto da ultima linha de maquiagens da Chanel é… Gary Thompson? Ezra Miller? Daniel Kaluuya? A Chanel está entrando na onda da vaidade masculina com sua primeira coleção de maquiagens para homens, segundo a WWD. Se arriscando além de seu padrão de skincare e perfumes, as três últims novidades da linha masculina da Chanel inclui um balm hidratante matte, quatro tons de lápis de sobrancelha e quatro tons de base. Ainda tem 36 a menos do que os 40 tons de base da Fenty Beauty, marca da Rihanna, mas vamos esperar por fotos antes de julgar onde a Chanel se encaixa no ranking. (Kaluuya atinge seu tom misturando as bases Fenty’s Pro Filt’r Soft Matte Longwear Foundation #480 e #490.)

A Chanel vai testar a aceitação do público lançando a nova linha na Coréia do Sul em setembro. O país do leste asiático tem um mercado de produtos de beleza para homens em constante crescimento, já que a grande maioria dos obcecados por K-beauty são homens. Em 2014, o batom Rouge Pur Couture No. 52 da Yves Saint Laurent esgotou em todas as lojas ao redor do mundo após ter sido usado por Jeon Ji-Hyun no drama televisivo sul-coreano My Love From Another Star.

Videos by VICE

“Assim como Grabrille Chanel adotou elementos do guarda-roupa masculino pra vestir as mulheres, a marca agora se inspira no mundo feminino para expandir o vocabulário de uma nova estética pessoal para os homens”, disse Chanel em um comunicado. “Linhas, cores, atitudes, gestos… Não existe de forma alguma um pré-requisito feminino ou masculino: estilo por si só define a pessoa que queremos ser. Ao criar a Boy de Chanel, sua primeira linha de maquiagem para homens, a marca reafirma os termos em constante mudança de uma visão imutável: beleza não é questão de gênero, é questão de estilo ”.

Chanel não é a única marca que pensa dessa forma. No ano passado, a Covergirl contratou o youtuber James Charles como seu primeiro rosto masculino, enquanto a Maybelline escolheu o guru de beleza online Manny Gutierrez como seu primeiro porta-voz. A nova linha de maquiagem da Chanel estará disponível em todo o mundo em novembro, a tempo para a festas de fim de ano.

Esta matéria foi originalmente publicada na VICE US.



Siga a VICE Brasil no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube.