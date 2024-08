Maradona é muito Maradona na sua nova conta de Instagram

Este artigo foi originalmente publicado na VICE Espanha.

Sim amiguinhos, Diego Armando Maradona acaba de lançar a sua conta oficial no Instagram. E, bem, não é preciso dizer muito mais. Lembram-se quando ainda há pouco tempo, na sua conta oficial do Facebook, dizia que podia servir como soldado na Revolução Bolivariana de Nicolás Maduro? E disse-o a partir do Dubai, rodeado de luxos e extravagâncias. Se eu fosse Maradona…

Videos by VICE

Passou pouco mais de uma semana desde que o astro argentino inaugurou a sua presença no Instagram e já é tudo o que poderíamos esperar dele: mais de 200 mil seguidores – porque é uma super estrela -, segue pouca gente, porque seguramente se está a marimbar para toda a gente, publica vídeos e imagens, porque é um ser humano, apesar de ter a o tamanho de Paris Hilton.

A primeira publicação que fez? É óbvio: a imagem sempre vencedora de si próprio a levantar a Taça do Mundial do México, em 1986.

Estava-se mesmo a ver. Desde que Maradona se mudou para o Dubai parece ter muito mais tempo livre em mãos. Tornou-se amigo de Dani Infantino, presidente da FIFA, uma entidade que, no passado, Diego detestava e criticava em público, mas de que, hoje em dia, é promotor oficial.

Há pouco mais de dois anos publicou Mi mundial, mi verdad, escrito pelo jornalista argentino Daniel Arcucci, e agora deleita-nos com a sua conta oficial no Insta diegomaradona_10. Um pouco rebuscado, é verdade, mas é a sua conta e para além disso ainda ficamos a saber que a Maradona ainda ninguém lhe deu cabo da ginga.

A conta tem a mesma essência de Diego, mas em fotos (segue duas contas de “El Che” Guevara, duas de Fidel Castro, oito da Puma, a marca que o patrocina). Tem todas as ferramentas para que quem o adora continue a querer adorá-lo e quem o odeie tenha ainda mais motivos para o odiar.

“Este é o treino do Fujairah, a minha equipa, os rapazes estão agora a a fazer alongamentos e quero dizer-vos que, se chegarmos ao milhão de seguidores, estas sapatilhas [mostra-os], sim, estas que estou a usar… vão ser tuas”. Posto isto, o nosso querido comunista-capitalista despede-se, dando um beijo às sapatilhas e monstrando-as para a câmera.

E as Live Stories? A maior parte são feitas a parti da comodidade do seu carro, recostadinho no banco, a falar do clima no Dubai e a responder a perguntas dos fãs: “Que horas são no Dubai?”, “A que horas treinam?”, “Quando regressas à Argentina, Deus?”, ou “Qual é a tua opinião sobre a situação na Venezuela?”. A esta responde em bom estilo maradoniano: “”Viva Maduro! Trump, estás mais sujo que uma batata [!!]”. Cem por cento Maradona.

É certinho que as pérolas vão continuar a chegar… e nós encantados. Um abraço e muita saúde, Deus!

Todas as fotos abaixo são da conta oficial de Maradona no Instagram.

Segue a VICE Portugal no Facebook, no Twitter e no Instagram.

Vê mais vídeos, documentários e reportagens em VICE VÍDEO.