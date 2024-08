Matthew McConaughey é um incrivelmente charrado “rebelde adorável” em “The Beach Bum”

Este artigo foi originalmente publicado na VICE US.

Na quarta-feira, 23 de Janeiro, recebemos finalmente o primeiro trailer (vê abaixo) de The Beach Bum, que nos mostra um Matthew McConaughey em modo poeta charrado e fora de si, naquele que é o primeiro filme de Harmony Korine desde Spring Breakers.

Videos by VICE

McConaughey interpreta Moondog, um personagem tão marginal como o nome deixa antever. Moondog é um gajo que vagueia por Miami e Florida Keys, vestido com roupas tripalhocas, enquanto fuma charros gigantescos, passeia no seu barco e se embebeda com os amigos, que são interpretados por Snoop Dogg, Zac Efron, Jimmy Buffett, Martin Lawrence e um Jonah Hill com um inexplicável sotaque Cajun, tal como a sua mulher, interpretada por Isla Fisher.

Mas, o verdadeiro talento de Moondog, para além de conseguir manter-se em pé ainda que extremamente mocado, é a escrita: ele é um poeta adorado e está a trabalhar no seu novo romance, que lhe está a custar muito a acabar.

Antes de The Beach Bum, um filme produzido pela VICE Studios e pela Neon, Korine destacou-se com a escrita do controverso e seminal Kids, de Larry Clark, em 1995, bem como pela escrita e realização de Gummo. The Beach Bum é bastante mais light que estes dois e que Spring Breakers, o mais recente na sua filmografia. Acima de tudo, é o veículo perfeito para McConaughey: o actor está como peixe na água a fazer o que os estúdios chamam de “rebelde, mas adorável”, um papel que já fez muitas vezes e que lhe encaixa que nem uma luva.

O trailer mostra este “rebelde adorável” em particular a meter-se numa série de situações surreais, como a tocar tambor com uma cobra, a conduzir uma BMX, a fumar erva com uma máscara de gás e a ajudar Martin Lawrence enquanto este dá droga ao seu papagaio viciado em cocaína. Também tem um encontro com uma juíza que lhe diz que, se ele não melhorar o seu comportamento, vai acabar na cadeia. Será que é que isso que lhe acontece? Ou será que acaba tudo por correr bem – aliás, para citar o actor vencedor de um Óscar que lhe dá vida, “alright, alright, alright”?

Vê o trailer de The Beach Bum acima. O filme tem estreia marcada para os cinemas norte-americanos a 22 de Março, com uma pré-apresentação agendada para o Festival SXSW a 9 do mesmo mês. Ainda não há data para a estreia em Portugal.

Segue a VICE Portugal no Facebook, no Twitter e no Instagram.

Vê mais vídeos, documentários e reportagens em VICE VÍDEO.