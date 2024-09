“Take Me There” É o Primeiro Som da Maya Jane Coles como Nocturnal Sunshine

A Maya Jane Coles está fazendo um disco novo que vai ser lançado sob o seu codinome no dubstep, Nocturnal Sunshine. O nome não é lá tão conhecido assim, a não ser pelo sample da faixa “What They Say” que a Nicki Minaj usou em “Truffle Butter”. Fora isso, ela quase não lançou nada sob essa alcunha, tirando alguns remixes em 2010. Nesta segunda (2) ela liberou “Take Me There”, adiantando o que está por vir no novo trampo, que sai no dia 25 de maio.

O que a gente sabe sobre esse disco? Só que ele vai se chamar Nocturnal Sunshine, trará 12 músicas meio dark, com vocais e arte da capa feitos pela própria cantora e participações especiais de Chelou e Catnapp. Ele sairá pelo selo I/AM/ME e, caso você curta a faixa acima, a pré-venda rola por aqui.

Tracklist:

1. Intro (Holding On)

2. Believe ft. Chelou

3 It’s Alright

4. Take Me There

5. Drive

6. Footsteps

7. Down By The River

8. Bass Bin

9. Can’t Hide The Way I Feel

10. Intergalactic

11. Skipper

12. Hotel

