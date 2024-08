Foi comprovado pela ciência: Wario é o melhor personagem de ‘Mario Kart’

Quando era moleque me meti em mil discussões sobre Mario Kart. Às vezes tudo se resolvia numas corridas (melhor de três, claro) ou então na porrada, com controles arremessados e tudo — mas se tem uma coisa que nunca entrou nessa equação foi a matemática. Agora, graças ao extenso estudo promovido por um cientista de dados, entusiastas de Mario Kart agora contam com o poder da ciência. Henry Hinnefeld, em arquivo para a Civis Analytics, mergulhou fundo nos números para analisar as características de cada personagem em Mario Kart 8, de acordo com cada veículo e pneus.

O resultado vem na forma de um gráfico fascinante e um conceito até então desconhecido por mim: a tal eficiência de Pareto, acompanhada da fronteira de Pareto. Cada personagem em Mario Kart tem praticamente os mesmos status, mas organizados de maneira diferente. Quer um bicho pequeno com uma baita aceleração ou um personagem grande com maior velocidade total? No final das contas, cientistas de dados sabiam como responder a esta pergunta graças a Vilfredo Pareto, engenheiro italiano que meio que resolveu a treta toda no começo do Séc. XX.

Colocar em gráfico todos os valores de velocidade e aceleração em Mario Kart gera muitos pontos, que por sua vez, ficam todos dentro de uma só curva — a “fronteira de Pareto”. Além dessa curva, fica impossível conseguir mais aceleração sem sacrificar a velocidade e vice-versa. Qualquer ponto na fronteira poderia ser considerado o “melhor”, dependendo das preferências de cada jogador. Mas e aí?

No final das contas, Wario e sua gama de opções de kart/pneu acabam resultando na metade das melhores configurações do game. O melhor kart de todos é o Biddybuggy, seguido de perto pela Sports Bike. E fazendo jus ao seu nome, o Badwagon é um horror.

Hinnefeld também fez uma versão interativa de sua tabela, para que gente como você e eu possamos ver quão ineficaz nossas combinações favoritas de personagem/kart são. Como todos os grandes esforços na ciência de dados, tais informações nunca devem ser compartilhadas, sendo utilizadas somente para total aniquilação de amigos e entes queridos.

