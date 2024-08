Mergulhe numa década de fotos absurdas tiradas com celulares toscos

Este portfólio aparece na próxima Edição de Fotos da Revista VICE. Com essa edição queríamos celebrar o absurdo, a despreocupação e o humor. É importante dar uma fugida do mundo real. Por mais que seja preciso estar informado, envolvido e consciente, também precisamos rir. Aqui mostramos pessoas fazendo arte com senso de humor. No clima de hoje, há algo divertidamente subversivo nisso. Clique aqui para assinar.

O fotógrafo e skatista profissional Jerry Hsu não é estranho à edição de fotos da VICE, aparecendo regularmente nela nos últimos anos. O trabalho dele, que também já fui publicado na New York Times Magazine e exposto pelo mundo, captura os absurdos da vida cotidiana – um tronco com a palavra “FREE” pixada, uma calça jeans com a etiqueta “Daddy’$ Money”, um outdoor escrito “SYPHILIS EXPLOSION” sobre um vulcão em erupção no fundo.

As imagens na edição de fotos deste ano são do segundo livro de fotos de Hsu The Beautiful Flower Is the World, publicado pela Anthology Editions ainda este mês. A série começou em 2007 e usou uma variedade de celulares BlackBerry. Hsu diz que seu trabalho “gira em torno de usar imagens de baixa qualidade de celular para se comunicar com outros artistas e amigos. O título veio diretamente de uma camiseta feita na China com uma frase em inglês que foi degradada por tradução automática. Encontramos humor nessa pequena tragédia acidental e sentimos que precisávamos compartilhar. A série explora a compulsão por colecionar esses momentos de todo dia, combinado com a tecnologia que permitiu sua distribuição digital instantânea”.

O segundo livro de fotos de Jerry Hsu, The Beautiful Flower Is the World, sai dia 21 de março pela Anthology Editions.

