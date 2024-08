Meu deus do céu, tem muita arte erótica Trump-Putin por aí

Matéria originalmente publicada na VICE US.

No meio de 2016, Alison Rowley, professora de história social russa da Universidade Concórdia, começou a trabalhar num artigo sobre a evolução dos cultos à liderança russos desde a revolução de 1917. Era para ser um artigo técnico examinando como os avanços da tecnologia mudaram a maneira como as pessoas produzem cultura material que constrói as imagens de ditadores como Vladimir Putin. Mas por volta da mesma época, a candidatura de Donald Trump começou a esquentar, assim como histórias sobre a camaradagem com e semelhanças demagógicas de Putin. Rowley pensou que podia investigar se havia cultura material explorando ou aprofundando a narrativa desse bromance.

Ela digitou “Trump Putin” no eBay para ver o que aparecia e encontrou milhares de bottons, camisetas e outros itens com brincadeiras com slogans e trechos de entrevista. E algumas coisas eram estranhamente sexuais. Aí ela foi até a Amazon e descobriu que, além de cuecas e livros de colorir Trump-Putin, tinha muita ficção slash – um gênero sexualizado de fan-fic entre personagens do mesmo sexo. Estamos falando de coisas extremamente sexualizadas. Fascinada, ela começou a comprar o que podia para construir um arquivo de itens pornográficos Trump-Putin.

No começo do ano, Rowley publicou um artigo no jornal acadêmico Porn Studies, revelando seu mergulho no kitsh e erótica Trump-Putin. Intitulado “’Trump e Putin Sentados numa Árvore’: Cultura Material, Slash e a Pornificação da Eleição Presidencial Americana de 2016”, o texto explora o que todo esse lixo significa, porque isso existe e como essa sexualização vaza para a cultura mainstream. (Pense no Trump de Alec Baldwin beijando Putin no SNL em 2016, Stephen Colbert se referindo à boca de Trump como a cueca de Putin em maio, ou em qualquer matéria sobre Trump e Putin fazendo referência a um relacionamento romântico.) A VICE falou recentemente com Rowley sobre sua pesquisa em andamentos sobre fan-fic slash e kitsch Trump-Putin. Ela nos contou o que a atraiu para isso, quanto conteúdo sexualizado existe e por que isso é culturalmente importante.

VICE: Quando você encontrou kitsch e erótica Trump-Putin pela primeira vez, o que chamou sua atenção?

Alison Rowley: Eu estava interessada no jeito como essas coisas mudam toda vez que surge uma nova notícia. Trump diz alguma coisa e no outro dia já há novos materiais. E eu comprava. Eu estava imaginando sobre essa sexualização. [Depois de juntar alguns livros] finalmente abri todos esses arquivos de fan-fic no meu Kindle e disse “Meu deus do céu!” Você não se excita com algumas dessas histórias, mas elas são muito engraçadas. E elas são muito mais explícitas do que encontrei em objetos materiais. E pensei “OK, tenho que entender o que está acontecendo”.

Quanta exposição você tinha a slash fic e sexualidade cercando isso naquele ponto?

Nenhuma. Me senti como uma noviça. Aí percebi que tinha que escrever sobre isso porque ninguém mais iria. E você não precisa ser especialista em cultura slash para encontrar essas coisas. Se minha mãe jogasse as palavras erradas na Amazon, ela encontraria esses mesmos livros. Algumas dessas coisas – que são bem explícitas – agora são parte da cultura mainstream. Você não precisa ir muito longe. Essa foi a grande surpresa para mim.

Fotos da coleção de Alison Rowley.

Você coleciona histórias Trump-Putin de sites dedicados a slash? São coisas mais hardcore do que o que qualquer um pode encontrar na Amazon, como você disse?

Estou fazendo mais pesquisa nesses sites. [Mas o conteúdo disponível] usa todo o tropo e exemplo possível [do slash]. Você tem todo tipo de abordagem para isso, de coisas bem românticas aos extremos do slash. A única diferença é que isso está na Amazon.

É surpreendente, porque grande parte da população não lê slash e não entende isso. Há muitas siglas que você precisa aprender. Mesmo alguma da pornografia a que essas coisas fazem referência, não é o tipo de coisa que você vê [no mainstream].

Tem alguma coisa especial em Trump e Putin que desencadeia essa erotização explícita, ou é o tipo de coisa que sempre acontece historicamente?

Quando temos momentos políticos controversos, frequentemente eles se tornam sexualizados. Voltando para a Revolução Francesa, você vai achar muita pornografia sobre a família real. Naquela era, as pessoas desenhavam cartoons. Agora as pessoas podem se expressar de maneira diferente online.

Por que Trump e Putin? Por que não tem coisas Obama-Joe Biden? Esses dois eram claramente bons amigos.

Trump conseguiu se transformar num ser sexual. Como quanto ele falou sobre o tamanho do seu pênis na campanha. Ou quando ele fala sobre agarrar mulheres. Você pode falar sobre Trump e pornô na mesma frase, e é crível. Se você tenta fazer slash com o presidente Obama e Joe Biden, que não discutem sexualidade nem têm uma persona exagerada, não é crível. É difícil ler um subtexto homoerótico nas relações de Obama com qualquer pessoa. O gatilho é Trump. Quando procurei por fan-fic de Putin de antes de Trump, há pouca coisa. Trump, sem saber, lidera o caminho para se transformar nesse tipo de imagem.

Tenho certeza que isso o torna um alvo ainda mais atraente para escritores de slash.

Ah, se escreve slash, você tirou a sorte grande. Porque: “Finalmente encontrei alguém que me dá falas com que posso trabalhar!” Ele não tem filtro suficiente para saber como suas palavras podem ser moldadas. Também acho que ele não faz a menor ideia de que isso está acontecendo. Acho que ninguém na Casa Branca atualmente consegue analisar a maneira como a cultura política e material responde ao que está acontecendo.

Há outros políticos no mundo virando tema de slash?

Toda grande figura política nos EUA tem slash sobre ela [em graus variados]. Há histórias sobre Trump e todo o resto, como Pence. Isso está se tornando parte da cultura política americana. Mas ainda não vi nada envolvendo Trump e outro líder mundial exceto Putin. E também não encontrei slash sobre Putin e outros líderes. Parece ser uma coisa única dos EUA, e não tenho explicação para isso.

Não acho que os russos leem isso. Se eles prestassem atenção nisso, acho que não veriam problema porque Putin aparece como um homem forte que é uma figura dominante… Putin construiu toda sua reputação política sobre ser uma figura masculina dominante. No contexto russo, toda vez que ele quer envergonhar um oponente político, ele sempre sugere coisas como “Tal e tal, quando ele estava na prisão, ele com certeza foi estuprado”. Ele ataca a masculinidade deles.

O conteúdo slash fácil de encontrar evoluiu, ou se tornou mais hardcore, com o tempo?

Não, é bem consistente, e isso me surpreendeu. Eu achei que havia um começo, tipo uma pessoa lendo o trabalho de alguém e partindo para isso. Mas parece que a coisa caiu do céu, bem no meio do hardcore. Em agosto de 2016, temos referências hardcore que duram até fevereiro de 2017. Agora isso está diminuindo… Mas vamos ter outro pico. Alguns materiais já fazem referência a uma campanha em 2020. Se Trump concorrer de novo, vamos ver outro pico de slash e muito mais objetos. Não acho que isso vai sumir.

Quanto vazamento você vê desse conteúdo slash na cultura e diálogo mainstream? Quão importante isso é, além de ser só uma coisa estranha da internet?

É um tópico muito sério. Isso mostra um momento incomum na história política. Quando falamos sobre como o respeito das pessoas pelos políticos foi minado nos últimos 20 anos… Você consegue imaginar alguém da era Reagan gerando esse tipo de discurso? A resposta é simples: Não. Agora parece que vale tudo. E não sei como conseguir esse respeito de novo.

Alguns críticos que conhecem essas fan-fics slash dizem que elas são homofóbicas ou kink shaming, porque usam o sexo entre Trump e Putin como piada. Quando Trump se submete a Putin, ele é inferiorizado. Isso lida com esteriótipos gay. O que você acha sobre isso?

Acho as histórias divertidas. Acho que elas são escritas por pessoas que têm uma aceitação absoluta de relações entre o mesmo sexo. Elas pegam algo que acham que vai perturbar Trump e seus simpatizantes conservadores e vão ao extremo, porque acham que podem causar um choque. O que vejo é um comentário político em cada página.

A sátira política vem na linguagem, usando o jeito desbocado como Trump fala, constantemente se referindo ao “maior” em suas histórias. Uma das histórias se chama Putin It in Trump: A Sexy Bromance por Will Smut. Ele diz “Donald queria que o russo tornasse seu cu grande de novo”. É uma brincadeira com os slogans, uma referência à frase-chave. Na história você tem momentos políticos, então ela se torna menos sobre sexo entre dois homens e mais um comentário político.

Você coletou mais que apenas fan-fic slash, e muito disso é kitsch erotizado. Que outros exemplos de objetos Trump-Putin você encontrou?

Estou interessada na diversidade das coisas. Você tem velas perfumadas. Chocolates. Essa semana estou resistindo para comprar um gnomo de jardim do Vladimir Putin. Quero esse gnomo desesperadamente. É um Putin sem camisa sentado num tanque com o canhão entre as pernas. Parece um pênis ereto. É tão horrível que é sensacional. Quem pensa em fazer um gnomo de jardim temático? Também quero o boneco inflável do Trump que vem com um pênis ereto. Adoro ver a criatividade que as pessoas estão trazendo para a imagem desses dois homens. E minha conta bancária sofre com isso.

Qual o tamanho do seu arquivo agora? Até onde ele pode chegar? Quanto você já gastou?

Comprei uma caixa plástica bem grande no Wal-Mart. A maior que eles vendem. Espero enchê-la. Algumas coisas não ocupam muito espaço, como calcinhas fio dental. Estou falando com um arquivista sobre o que fazer com essas coisas. Algumas das camisetas que comprei antes não estão mais disponíveis. Quero que elas sobrevivam. Acho que isso vai acabar no arquivo de uma universidade.

Acho que estou comprando 10% de tudo que quero. Não faço isso com a minha bolsa. Uso meu próprio dinheiro. Tento não pensar muito nisso, mas provavelmente já gastei de US$ 2 mil a US$ 3 mil. Em duas semanas – caramba, meu marido acabou de entrar e me ouviu falar isso – acho que gastei US$ 400. Tenho uma lista na minha cabeça: o pagamento sai na quinta. Se eu pagar essa conta, pode sobrar alguma coisa. Eu posso comprar isso. E agora estou recebendo um olhar bravo. Não vou ficar surpresa se acabar gastando US$ 10 mil no final de tudo isso.

Você vai transformar isso num livro, certo? O que mais você está tentando explorar sobre o slash Trump-Putin, a pornificação dessa relação, e no geral, de tudo isso?

Eu queria passar o dobro de tempo procurando itens materiais. Quero falar sobre tudo isso em sites de fan-fic. Quero voltar e estudar os primeiros materiais sobre Obama. Vou incluir um capítulo sobre memes da internet, algo que não incluí antes. Eventualmente, vou precisar ir até o Pornhub, digitar “Trump Putin” e ver se há alguma paródia.

Espero que quando terminar o livro, eu possa seguir em frente. Já consegui fazer isso no passado [com outros projetos de arquivo]. Mas agora não tenho certeza se consigo. Mas tenho sorte porque a linha entre acadêmico e colecionador é fluída. Posso sempre argumentar que tudo que comprei foi para o trabalho.

