Michael Moore leva um espectáculo anti-Trump à Broadway

Este artigo foi originalmente publicado na VICE USA.

Depois de apontar baterias a Donald Trump no filme-surpresa Michael Moore in TrumpLand, o controverso realizador está a preparar mais um ataque ao presidente, desta vez na Broadway e em formato one-man-show, avança a Rolling Stone.

Videos by VICE

Moore leva a cena o espectáculo The Terms of My Surrender, no Belasco Theatre, situado a cerca de 10 quarteirões da Trump Tower, em Manhattan. No final de Julho haverá uma primeira apresentação, sendo que a estreia para o público em geral está agendada para 10 de Agsto – os bilhetes estão já à venda.

O realizador, que já pediu publicamente a prisão de Trump e acusou-o de estar a preparar “a extinção da vida humana na Terra“, disse ao New York Times que, com Surrender, vai “disparar a matar”. É um espectáculo que segue um guião, mas que pode sofrer alterações consoante o que se passe na actualidade noticiosa – parte retórica, parte comédia, todo Michael Moore. O seu objectivo final, deixar Trump de joelhos, pronto para desistir do seu papel enquanto líder do Mundo livre.

Vê também: “A lista de amigos de Donald Trump“

“Acho que este tipo de confusão pode ser o caminho mais eficaz para desfazermos esta presidência”, diz Moore ao Times. E acrescenta: “Julgo que as pessoas vão dar por elas a rir e no minuto seguinte a quererem pegar em forquilhas e tochas”.

Apesar de ser a primeira vez que Moore se aventura na Broadway, o cineasta tem mãos experientes nas lides teatrais a ajudá-lo. O encenador Michael Mayer (Spring Awakening) e o cenógrafo David Rockwell (She Loves Me) já foram ambos agraciados com Tonys pelos seus trabalhos em palco. Outros elementos da equipa estiveram ligados a grandes produções, como The Book of Mormon, ou Hedwig and the Angry Inch.

“Já fiz os meus filmes, tive duas séries de televisão em horário nobre, oito livros na lista de best-sellers. Já fiz um monte de coisas na Internet. Mas nunca fiz isto”, salienta Moore, em declarações ao Times.

Segue Drew Schwartz no Twitter.