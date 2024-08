Mike Tyson está a construir um “resort de erva” de 16 hectares na Califórnia

Este artigo foi originalmente publicado na VICE USA.

Mike Tyson já foi pugilista, actor, enunciador de monólogo e detective em desenho animado. Agora, parece que o antigo campeão de pesos-pesados norte-americano não quer ficar de fora do novo jogo da legalização da canábis na Califórnia.

De acordo com o site The Blast, Tyson e dois sócios – Robert Hickman e Jay Strommen – têm planos para a construção de um mega “resort de erva” com 16 hectares de terreno desértico em California City, uma cidade localizada no Condado de Kern. O trio começou a intervir na propriedade em Dezembro último e estará prestes a iniciar as obras a todo o gás agora que a Califórnia legalizou oficialmente a marijuana.

Segundo o que se sabe, o resort, que se chamará “Tyson Ranch”, terá metade do seu espaço dedicado ao cultivo de canábis, com profissionais especializados a levarem a cabo investigação e cultivo de novas estirpes. Terá também uma área educativa e uma loja dedicada aos equipamentos e materiais para plantação.



A outra metade do terreno em pleno Deserto do Mojave será aquela dedicada à parte de “resort” propriamente dita. De acordo com o The Blast, o “Tyson Ranch” oferecerá “zonas premium de glamping e bungalows, bem como um anfiteatro para concertos de música ao vivo e uma fábrica de comestíveis de marijuana”.

O terreno fica próximo da Base da Força Aérea Edwards e o The Blast relata ainda que a maioria dos funcionários do resort serão veteranos e que o empreendimento estará empenhado em ajudar todos os antigos membros das forças armadas que queiram recorrer à utilização de CBD, o composto da canábis essencial para o uso medicinal, no tratamento do Stress Pós Traumático.

A presidente da câmara de California City, Jennifer Wood, que também marcou presença no arranque dos trabalhos em Dezembro, considera que o “Tyson Ranch” pode impulsionar um “renascimento” da cidade.

Ainda não se sabe quando será a grande inauguração, mas esperamos que quando tudo estiver pronto e a funcionar, Tyson faça uma visita guiada à fábrica de comestíveis como se fosse uma espécie de Willy Wonka da erva – o casaco roxo já ele tem.

