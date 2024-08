Millennials chineses estão chamando a polícia pros pais que se recusam a levar o surto de coronavírus a sério

Na terça-feira, 28 de janeiro, pelo menos 106 pessoas já morreram por causa do novo coronavírus que começou em Wuhan. Agora são 4.559 casos confirmados pelo mundo, principalmente na China continental.

Enquanto muitas pessoas estão preocupadas com como não contrair o vírus, parece que aqueles sob maior risco não estão levando a coisa a sério.

Nas redes sociais chinesas, jovens estão compartilhando sua frustração com parentes mais velhos que se recusam a tomar cuidado com a epidemia.

“Meus pais estão me deixando louco, sair pra jogar baralho numa hora dessas”, lamentou um usuário do Weibo. “Eles dizem que tudo bem porque todo mundo é do mesmo vilarejo.”

Imagem do Weibo

Os jovens chineses estão se vendo em situações estranhas onde precisam cuidar dos próprios pais.

“Para impedir meus pais de saírem para jogar baralho, estou jogando mahjong com eles há dias. Se a epidemia não melhorar, vou perder até as cuecas apostando com eles”, compartilhou um jogador mártir no Weibo.

Imagem do Weibo

Segundo um vídeo viral compartilhado pelo jornal estatal People’s Daily, uma mulher em Sichuan até chamou as autoridades para os pais por apostar numa casa de chá, mesmo depois que ordenaram que esses estabelecimentos parassem de operar para limitar a propagação do coronavírus. Foi uma tentativa desesperada de fazer os pais voltarem pra casa. Segundo um porta-voz do gabinete distrital envolvido, policiais foram mandados imediatamente para a casa de chá para investigar o caso.

O incidente se tornou um trending topic no Weibo, com muitos internautas elogiando a ação da filha.

“Entendo e apoio essa menina, estamos muito preocupados com a segurança das nossas famílias. Muitos idosos não têm conhecimento suficiente sobre a epidemia e não têm consciência de prevenção. Ainda vejo muitos idosos na rua sem máscara”, dizia um comentário.

“Os filhos estão denunciando os pais por desespero. Como muitos pais não ouvem os conselhos dos filhos, os filhos precisam chamar as autoridades para alertar os pais…”

Imagem do Weibo

“A filha tem mais noção que os pais…”, dizia outro comentário.

Imagem do Weibo

Vários outros internautas revelaram que chamaram a polícia para evitar que parentes se reunissem para apostar ou fazer festas.

“Meu pai queria sair para jantar com amigos hoje, mas sou uma pessoa cruel”, disse uma usuária do Weibo, postando uma foto de seu histórico de ligações para a delegacia local.

Imagem do Weibo

“Meu pai insistiu em ir pra casa de um parente jogar baralho. Depois que ele saiu, liguei para a polícia. A coisa boa é que ele ficou chocado comigo e voltou pra casa. É tão difícil lidar com os pais hoje em dia!”

Imagem do Weibo

Alguns filhos preocupados literalmente trancaram os pais em casa.

“Não consigo convencê-los a usar máscaras. Pra impedir minha mãe de sair de casa, quebrei a cabeça e foi essa a ideia que tive. Correntes de bicicleta são úteis”, compartilhou um usuário do Weibo.

Imagem do Weibo

Outro teve que usar o poder do grito.

“Hoje de manhã ligaram pro meu pai convidando para um encontro com sete ou oito pessoas. Cheguei pro meu pai, respirei fundo e gritei no telefone: ‘Você! Não! Vai!’”

Imagem do Weibo

“Cidadãos de meia idade e idosos são difíceis…”, comentou um usuário do Weibo.

Imagem do Weibo

Pequenas vitórias, como convencer a avó a usar máscara, são compartilhadas na internet.

“Minha avó de 70 anos finalmente está assustada. Ela achava que esse vírus só causava gripe e febre, ela não sabia que podia matar…”

Imagem do Weibo

Usuários do Weibo também estão compartilhando imagens com frases motivacionais para lembrar os idosos de ter higiene.

“Use uma máscara, mantenha a prosperidade. Lave as mãos chegando em casa e você terá saúde. Evite comer animais selvagens e sua sorte vai dobrar. Se exercite e você será feliz.”

Imagem do Weibo

Segundo uma usuária do Weibo, muitos pais acham que os filhos estão exagerando.

A resposta do pai dela para o surto de coronavírus? “Confie no Partido, confie no governo.”

Imagem do Weibo

Diferente dos filhos que são nativos da internet, as gerações mais velhas recebem informação sobre o coronavírus principalmente pela mídia mainstream. Eles também tendem a ter mais fé no governo. Segundo um internauta, chineses mais velhos muitas vezes ficam relutantes em tomar precauções sérias contra o coronavírus até que as autoridades aconselhem.

