Esta mina enganou vários caras prum date coletivo com ela pelo Tinder

Fora ser uma paisagem infernal triste e desmoralizante, o Tinder é infestado de mentirosos e golpistas, de hackers insistentes ao pessoal que curte sair pra jantar e ir embora sem pagar sua parte da conta. É uma combinação estranha de anonimato, fé cega e desespero do aplicativo que o torna uma fonte perfeita de decepção – algo de que uma mulher de Nova York tirou vantagem no final de semana passado, dando o grande golpe da história dos encontros pela internet.

Segundo a New York Magazine, Natasha Aponte plantou a semente – na verdade uma caralhada de sementes – para seu esquema cerca de um mês atrás, quando deu match com um monte de caras no Tinder, fazendo o mesmo discurso para todos. Como um cara que disse ter sido enganado por ela contou, a mensagem da moça era mais ou menos assim:

Videos by VICE

I text her n we make small talk abt work for a bit then she goes, "actually, I have this huge presentation Im workin on for my job, would you be offended if I got back to you in like a week or two when Ive got more free time? Youre cute and I want to meet you Im just too busy rn" — míš (@bvdhai) August 19, 2018

Mandei mensagem pra ela falando um pouco de trabalho quando ela disse: “na verdade estou preparando essa grande apresentação para o trabalho, você ficaria ofendido se eu voltasse a falar com você daqui uma ou duas semanas, quando eu tiver mais tempo livre? Você é fofo e quero te encontrar, só estou muito ocupada agora”.

Depois ela aparentemente saiu do radar por algumas semanas, então ressurgiu, perguntando para cada cara com quem ela estava trocando mensagem se ele queria se encontrar com ela na Union Square de Nova York, para ver uma apresentação de DJ e tomar um drinque – o que eles pensaram que seria um encontro só com ela. Quando eles apareceram lá por volta das 18h do domingo, eles se viram num mar de caras que tinham dado match com Aponte no Tinder. Eles só não sabiam disso ainda.

I make my way to Union Square. Eat a hot dog and look over by this open lot by 17th Ave and there is a stage and a DJ and about 100 ppl and cameras and shit and I think well this is some random ass Manhattan shit. — míš (@bvdhai) August 19, 2018

Numa filmagem do encontro gigante no domingo, você pode ver dezenas de caras esperando em volta de um DJ tocando num palco. Depois de uns 35 minutos, Aponte subiu no palco e contou para seus vários “dates” o que estava acontecendo:

Eventually I see a girl moving towards backstage with two enormous bodyguards in sunglasses and realise it's her and I'm thinking WHAT THINE FUCKETH IS GOING ON — míš (@bvdhai) August 19, 2018

Then she says I've invited you all here for a chance to go on a date with me and proceeds to give a hunger games speech about what its gonna take to date her — míš (@bvdhai) August 19, 2018

ALL THE DUDES THERE SHE FOUND ON TINDER AND TEXTED THEM THE SAME SHIT — míš (@bvdhai) August 19, 2018

“Você tem o que é preciso para competir contra todo mundo aqui para ganhar um encontro comigo?”, Aponte disse para a multidão, recebendo gritos de “Que papo é esse?!” e “Cala. A. Boca!” de alguns caras que não ficaram felizes com a história. Mas a maioria dos caras não foram embora, e tiveram que ouvir, qualidade por qualidade, o que os desqualificava para sair com a moça. Enquanto dois “juízes” iam peneirando a multidão, Aponte anunciou que ela não sairia com ninguém que fosse “um turista ou não more neste país”, que “se chame Jimmy”, que esteja interessado “só em algo casual” ou tenha menos de “12 centímetros”. Ah, e que ela também não queria “barriga de cerveja, barba comprida, carecas, caras usando bermuda cáqui ou alpargatas”.

Depois que cortou os candidatos através de várias “eliminatórias”, ela teria feito os caras que não foram eliminados fazerem flexões, depois os colocou numa fila e os deslizou para esquerda ou direita, como no Tinder, ali na hora, disse um homem que foi enganado para a New York Magazine. E você achando que o romance morreu!

Não está claro se alguém saiu vitorioso no domingo, ou se Aponte realmente concordou em sair com o cara que ganhou. Segundo a New York Magazine, a coisa toda foi meio suspeita: Desde então, Aponte colocou sua conta no Instagram como privada, sumiu das redes sociais e – quando as pessoas entram em contato para perguntar sobre o golpe – ela as dirige para a Rob Bliss Creative, uma agência de vídeo virais.

Claro, tudo isso pode ter sido só um esquema para bombar na internet, mas foi um golpe e tanto. Só esse tuíte já valeu a pena:

Every man in the crowd looks down and mimes WHAT IN THE NAME OF SCOOBY DOO THE IS THIS SHIT to themself — míš (@bvdhai) August 19, 2018

Todos os caras na multidão olharam pra baixo e pensaram PELO AMOR DE SCOOBY DOO, QUE PORRA É ESSA.

Siga a VICE Brasil no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube.