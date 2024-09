Este cara esquenta a água do banho com mineradoras de bitcoin

Para muitos surfistas da onda das criptomoedas, fazer uma graninha significa ter um monte de computadores quentes e barulhentos dentro de casa.

Alguns destes mineradores querem fazer valer o investimento ainda mais e, nos últimos tempos, estão usando o calor gerado pelos equipamentos – conhecidos como ASICs – para auxiliarem em tarefas mundanas.

Videos by VICE

Numa postagem feita nesta terça por gta3uzi no subreddit /r/Bitcoin, ele mostrou um sistema de aquecimento de água com base em ASICs, o que possibilitaria ganhar grana enquanto relaxa num banho quentinho.

“Imagine uma piscina aquecida por criptomoedas ou qualquer coisa que poderia ser aquecida com uma operação em pequena, média ou larga escala”, escreveu gta3uzi no Reddit. Entre as sugestões, constavam a criação de uma sauna, aquecer uma casa, secar o cabelo ou mesmo fazer um filé no sous vide.

Quando entrei em contato com gta3uzi via Reddit e então no Twitter, ele se apresentou como “Lee”, e afirmou trabalhar com TI no Alabama, nos EUA. Lee costumava minerar criptomoedas com placas de vídeo e, ao ter reencontrado uma antiga carteira digital com alguns trocados desta mineração, decidiu investir tudo em algumas ASICs. “Depois de perceber o quanto de calor é desperdiçado pelo equipamento, decidi tentar reciclá-lo de alguma forma”, revelou.

Crédito: Imgur/gta3uzi

O sistema criado por Lee – montado rapidamente em janeiro – é “extremamente simples” e faz uso de um intercooler de ar para água, daqueles que você encontraria em um carro tunadão. O ar do ambiente é puxado pelo sistema de forma a resfriar as ASICs e o ar quente passa pelo intercooler onde passa constantemente água bombeada de uma fonte, como uma banheira. O calor então é transferido para a água e pronto.

“A coisa toda é tão eficaz que a deixei rodando um dia inteiro, produzindo água quente para banhos de até 50 graus”, escreveu. “Era quente até demais, levando em conta que tenho animais de estimação que poderiam acabar se machucando caso entrassem no banheiro, então acabei dando fim ao experimento para manter minha casa segura, uma prioridade para mim”.

Lee disse que sua mineração rendia 10% de lucro antes de transformar tudo numa grande aquecedora de água. Com isso e a consequente eliminação de sua conta de gás de 80 dólares, Lee calcula que seus lucros tenham subido de 10 para 47%.

Então ele faria isso tudo de novo?

“Com certeza”, escreveu Lee. “É divertido e estou sempre explorando novas aplicações deste método de reciclagem de calor e gestão térmica de ASICs. A única limitação é que não disponho do espaço ou recursos para ir além de pequenos protótipos como os que estão nas fotos que compartilhei.”

Leia mais matérias de ciência e tecnologia no canal MOTHERBOARD .

Siga o Motherboard Brasil no Facebook e no Twitter .

Siga a VICE Brasil no Facebook , Twitter, no Instagram e no YouTube.