Ouça o primeiro som de ‘VOIDS’, disco novo do Minus The Bear

Caso você não tenha ouvido nenhuma boa nova dos lados do Minus The Bear há algum tempo, saiba que é por um bom motivo. Desde o lançamento de Infinity Overhead em 2012, a banda de Seattle passou por diversas mudanças — tanto pessoais (vide paternidade) quanto profissionais (na mudança de selo e agente). Muitas vezes a linha entre estas duas esferas é um tanto quanto tênue, como no caso do baterista original da banda Erin Tate, que a deixou em 2015 e foi então substituído por Kiefer Matthias.

Por essas e outras não é de surpreender que VOIDS, primeiro disco da banda após hiato de cinco anos, a ser lançado no dia 3 de março, é um disco sombrio que não soa particularmente animado. Porém, a dicotomia entre estética obscura e rock criativo e dançante sempre foi uma característica da sonoridade do Minus The Bear, o que nas mãos do produtor Sam Bell serviu como uma espécie de terapia em grupo para os integrantes da banda. Mas não escute a gente, tire suas próprias conclusões com a estreia do primeiro single do disco, “Invisible”, no player abaixo:

Capa do ‘VOIDS’.

Jonah Bayer The Writer também é músico sob o pseudônimo de Jonah Bayer The Musician. Siga-o no Twitter.