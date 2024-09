MIXED BY Dengue Dengue Dengue!

Lima, Peru, tem um duo chamado Dengue Dengue Dengue! e eles são os reis do pedaço. Em uma sexta-feira à noite comum, você pode encontrá-los em alguma cabine de DJ no distrito de Barranco, mas nesse sábado (14) você pode vê-los em ação nos 20 anos do Rec-Beat, que rola no Recife. Os caras que costumam tocar cercados pelos trutas do selo Colectivo Auxiliar, entretem a geral com um mix de dancehall psicodélico, cumbia, chicha e mutações no dub.

O duo é a resposta de Lima à onda de “cumbia do futuro” que continua a varrer metrópoles latinas como Buenos Aires e Cidade do México, e a mix de hoje traz vários amigos peruanos como Animal Chuki, Elegante e La Imperial, ao lado de artistas como Sabbo (de Tel Aviv), DCZ Deejays (Portugal) e El Buho (Amsterdã). Para saber mais sobre esse duo dengoso, assista à entrevista que eles deram ao Noisey.

Tracklist:

1. El Buho – Cadena

2. Animal Chuki – Ocho

3. Pulsar & First Aid – Bomboclat (Dengue Dengue Dengue! Remix)

4. Dengue Dengue Dengue! – Booom

5. Dengue Dengue Dengue! – Simiolo ( Lechuga Zafiro Remix)

6. VB vs Geoffrey Oryema – Makambo

7. Dengue Dengue Dengue!- Serpiente Dorada

8. Paco Mendoza – La Frecuencia (Dengue Dengue Dengue! Remix)

9. DZC Deejays – Deep In Zouk Bass (Banginclude Going Way Deep Remix)

10. Dengue Dengue Dengue!- Lokumba

11. Dengue Dengue Dengue! – Bugutu

12. Sabbo – Talking Doll

13. Dengue Dengue Dengue! – Banana

14. Dengue Dengue Dengue! Vs Los Reyes de la Milanga – Untitled

15. Chancha Via Circuito – Coroico

16. Los Mirlos – El Pequeño Saltamontes

17. Petrona Martinez – Sepiterna (Thornato Remix)

18. Autechre – Carni (Dengue Dengue Dengue! Selva Remix)

19. Elegante & la Imperial – El Sonido de las Lobas

20. Clap! Clap! – Viarejo

21. Dengue Dengue Dengue! – Rama

Dengue Dengue Dengue’s EP Serpiente Dorada is out now! Buy on iTunes.