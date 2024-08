Morreu Marciano, o Inimitável, lenda da música sertaneja romântica

O cantor e compositor Marciano estava desfrutando dos seus últimos momentos de férias, em casa, na cidade de São Caetano do Sul, região do ABC Paulista. De acordo com pessoas de sua equipe, estava programado para a próxima segunda-feira o início de mais um ano de trabalhos musicais.

Na madrugada de sexta-feira (18), sofreu um infarto fulminante e faleceu. Tinha 67 anos. O dia foi de luto entre os fãs da música sertaneja — basta acompanhar as milhares de homenagens sob a hashtag com o nome do artista no Instagram. No meio artístico, a perda também foi sentida, diante da representatividade do nome do músico e de seu papel na construção do segmento sertanejo brasileiro entre as décadas de 1970 e 1980.

O corpo de Marciano foi velado na Câmara Municipal e sepultado no Cemitério das Lágrimas, em São Caetano. Em meio às homenagens de parentes e amigos, alguns artistas também se manifestaram. Chitãozinho & Xororó estiveram em contato com o compositor desde a década de 70. Afinal, é de sua autoria (na parceria com Darci Rossi) talvez o primeiro grande sucesso da dupla, “Fio de Cabelo” — falamos mais sobre esse legado logo abaixo.

A amizade perdurou pelas décadas. A dupla, que está no exterior, nos enviou uma nota por meio de sua assessoria de imprensa: “Foi com muito pesar que recebemos a notícia do falecimento do querido amigo Marciano. Perdemos uma lenda da música sertaneja, mas, acima disso, um companheiro querido de estrada.”

O cantor Rick, da dupla Rick & Renner, também manteve uma forte amizade com Marciano durante anos e declarou: “é fácil a gente falar de gente boa, ele era meu irmão, meu amigo, meu parceiro de vinho; é com profundo pesar e o coração pequenino que lamentamos a perda irreparável para a música sertaneja”.

O menino de sítio e seu papel no sertanejo

José Marciano nasceu num dia 1º de abril em 1951, na zona rural da cidade de Bauru, região noroeste do interior de São Paulo, mais especificamente numa fazenda chamada Rubi.

Ao lado do pai, conheceu a voz de Belmonte & Amaraí e Tonico & Tinoco. Ali descobriu que seu futuro seria na música. Ainda nos anos 1970, formou uma dupla ao lado de João Mineiro, falecido em 2012.

Em 1982, sua biografia tem um capítulo que viria influenciar a história da música brasileira. Ao lado de Darci Rossi, escreveu, “em 40 minutos”, a música “Fio de Cabelo”. Gravada por Chitãozinho & Xororó, fez enorme sucesso. Há algum tempo, em entrevista para o Noisey, Marciano revelou que a composição foi oferecida para vários cantores, que se negaram a gravar. “Daí, o Chitãozinho & Xororó estavam terminando o disco deles e precisavam de uma última música. Ouviram por uma dupla e ligaram para mim, perguntando se podiam gravar”, se recorda, sobre os bastidores da música.

Rossi nos deixou em 2017. Na ocasião, Marciano enviou um áudio de WhatsApp extremamente emocionado: “Estou arrasado, chorando o tempo todo”, disse o cantor, “foram tantas as músicas que a gente gravou e cantou, nossa história foi maravilhosa.”

O legado de um eterno romântico

Ao ser chamado de “O Inimitável”, Marciano de fato carregava uma característica única em suas composições, na forma de cantar, de se vestir e até se posicionar no palco.

A música sertaneja, sob sua criação, esteve sempre focada no lado romântico. Nela, não se fala muito de rodeio, farra e pinga. Mas de amores clandestinos, de pessoas impossíveis de se esquecer, como na letra de “Esta noite como lembrança”, outra parceria musical com Rossi, em que crava “peço desculpas, mesmo chorando eu abro a porta, o seu destino, infelizmente, eu não fiz.”

Apesar da origem rural e todo o cenário sertanejo, Marciano dizia ter se inspirado muito no estilo de Antônio Marcos (1960-1992). De cabelos compridos, seu visual cada vez mais se aproximava dessa performance romântica, com claras influências do rei Roberto Carlos. Ternos claros e botões de rosas arremessadas do palco.

A longa carreira teve altos e baixos no correr das décadas e, mais recentemente, estava coroada de grande estilo com o projeto Lendas (2016), que proporcionou uma mega estrutura para a dupla Milionário & Marciano. A proposta teve a assinatura do empresário e músico Sorocaba.

Aliás, lenda é um termo que se encaixa muito bem a Marciano.

