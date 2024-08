Namorar uma pessoa de Áries é uma delícia, mas também é treta

O signo de fogo Áries pode te atrair por ter muita intensidade no quesito justiça. Se vocês estão num bar e algum babaca esbarra em você, te fazendo derramar o drinque sem nem pedir desculpas, o ariano vai colocar o sujeito no lugar dele e exigir que ele pague outra bebida, no mínimo. Depois de defender sua honra, a pessoa nascida sob o signo do carneiro vai te dar aquela fuzilada com o olhar e usar toda a força do seu xaveco. Quando alguém de Áries fica a fim de você, a pessoa não é sutil. Na verdade, os arianos não são sutis em nada – mas é cativante ver até onde eles vão para tentar te conhecer melhor.



Se você decide que está disposto a conhecer essa pessoa fogosa um pouco melhor, lembre-se que Áries é o signo mais descaradamente agressivo do zodíaco. Eles curtem por a mão na massa, tipo assar a carne crua no fogo num restaurante de churrasco coreano. Se a pessoa é vegana, leve ela para o estabelecimento vegan mais hardcore da sua cidade. Tem sempre aquele restaurante com uma vibe “sou mais vegano que você” – e vai ser sempre o lugar favorito do ariano.

Na hora de se arrumar, lembre-se que Áries gosta de um visual ousado. Rebites fazem maravilhas; jaqueta de couro ganha pontos extras. Se o date for mais casual, tente uma camiseta com uma frase louca ou de uma banda foda; se for mais formal, pense em uma joia mostrando um inseto, animal ou besta mitológica ameaçadora. Jogue com seu público ariano desfilando um kit foda.

Quando estiver num date com o ariano, já saiba que ele ou ela vai tentar flertar com você te provocando pra briga – eles são famosos por usar frases de efeito pesadas. A chave aqui é manter a vibe leve e não ficar na defensiva. Responda de um jeito divertido e inteligente – nada deleita mais um ariano que alguém que sabe fazer um sparring divertido, que não se curva por causa de um momento fugaz numa conversa animada.

Quando falar de trabalho, não comece dizendo que você é um ótimo membro de equipe que se dá bem com todo mundo – guarde essa conversinha de elevador para os librianos. Conte pra Áries as desavenças que você tem no escritório e os jeitos como você supera seus inimigos e rivais. Se você tem um nêmesos, conte tudo sobre ele pro ariano. Ele vai ficar tão intrigado que vai começar uma sessão de brainstorm sobre como fazer da vida dessa pessoa um inferno. Mesmo se o date não der em nada, você sai com várias ideias sobre como ficar por cima na treta laboral.

Falando em ficar por cima: se as coisas derem certo, tem uma boa chance do ariano querer fazer sexo no primeiro encontro. Aqui é Marte no comando, o planeta da agressão e do sexo intenso, e é difícil pro ariano se conter quando gosta de você. E o sexo com Áries é intenso de um jeito sensacional – sorte sua. A melhor parte do sexo com Áries é que parece que a libido deles não perde o gás mesmo depois que a fase de lua de mel do relacionamento acaba. Eles mantêm o sexo interessante, a chama sempre acesa.

Áries é o tipo de signo que vai embora de uma festa cedo porque está cansado, mas se anima chegando em casa na hora de ir pra cama. Quem julga muito duramente o ariano por ser impulsivo e pensar muito em sexo sai perdendo. Com alguém de Áries do seu lado te defendendo em toda situação, os benefícios só vão se acumulando. Se tem algum otário na sua vida que vive infringindo seus limites, seu ariano é a pessoa que vai cortar essa conversa mole.

Mas esse complexo de cavaleiro da armadura brilhante é uma das partes mais difíceis de namorar alguém de Áries. Eles têm uma tendência a avançar contra o problema errado, ou tentar resolver o que é insolúvel. Às vezes, quando você está mal, a única solução é tirar uma noite para chafurdar nas suas emoções e superar isso – mas Áries vai tentar discutir toda solução possível e exigir que você tome uma atitude aqui e agora. Áries acha desafiador abordar problemas sem entrar de cara no modo luta, mas os carneiros mais espertos sabem que compaixão e gentileza às vezes são o melhor jeito de ganhar a batalha contra um dia ruim. O parceiro inteligente de um ariano descobre como usar a linguagem de combate para mostrar que a luta precisa ser lutada hoje, e o que é melhor deixar pra amanhã.

Muitos arianos têm um temperamento ruim, e a primeira resposta para resolver uma divergência é tentar dominar a outra pessoa. Eles gostam de gritar, o que piora o conflito e ofusca os pontos que estão tentando deixar claros. O segredo para acalmar um ariano é hastear a bandeira branca. Admitir quando você errou e apontar que a pessoa também erra – somos todos humanos! Comunicar isso gritando com você não ajuda – vocês precisam de uma conversa calma sobre o problema para poderem descobrir o que vem agora para vocês psicologicamente. Quando Áries ouve que você está tentando reconhecer e combater seus demônios, e que não está dizendo que é perfeito (nem mesmo que está certo), a pessoa se acalma e percebe que precisa ser seu aliado nessa luta. Se a pessoa não responde bem a esse tipo de redirecionamento, encontre um Áries mais maduro para namorar.

Se você precisa terminar com uma pessoa de Áries, se prepare para uma grande briga. O ariano vai jogar tudo que você já fez de errado na sua cara e pisar em todos os seus calos para retaliar contra a sua rejeição. É melhor escolher um lugar público, assim a pessoa não vai querer explodir com todo mundo olhando.

Se você encontrou um ariano que sabe como se acalmar, você está embarcando numa aventura que nunca para – a pessoa vai ser a definição do parceiro “até que a morte nos separe” pra você: ele sempre vai lutar por você quando você precisar de apoio. Vai ser o melhor sexo da sua vida quando você precisar relaxar. E a pessoa vai chamar sua atenção quando você estiver se desviando do caminho, de um jeito que vai te fazer se sentir grato pela honestidade e o desejo de te ajudar a viver sua melhor vida. Se der certo? Você nunca vai sentir tédio com uma pessoa de Áries.

