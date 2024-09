Namorar um DJ Não É Legal, É uma Merda

Você está interessada em manter a sua dignidade na frente de estranhos? Deseja que o seu fígado continue funcionando? Não quer odiar as músicas que normalmente fazem você dançar feito louca? Uma rotina saudável de sono está na sua ordem do dia? Então, é melhor você acreditar quando eu digo: nunca, jamais, NEVER DE JAMÉ namore um DJ.

Eu admito, é fácil se pegar idealizando a situação. Seria legal ser a escolhida, ficar ao lado dele (ou dela) atrás dos decks enquanto ele (ou ela) anima uma multidão empolgada, brindando com copos cheios de vodka e energético até que vocês, os pombinhos, cambaleiem pra um fogoso after party numa suíte de hotel. Mas isso é uma fantasia. Namorar sério um DJ é uma merda tão grande que ter o seu nome em algumas listas VIPs todo fim de semana só vai compensar todo o sofrimento desse amor se você ativamente começar a ignorar a realidade.

O que você entende por “festa” vai mudar bruscamente e para sempre



Enquanto outros casais passam suas noites agarradinhos no sofá, encontrando-se com amigos num bar ou se divertindo na cama, você tem que passá-las em muitos clubs. Você vai ficar lá parada, se sentindo meio inútil enquanto ele monta o equipamento dele. Vai se dar conta de que o seu trabalho de verdade, diurno, com as suas reuniões, estresses e horário fixo, é o principal motivo de você estar extremamente cansada e – pior de tudo – malvestida. Isso vai acontecer exatamente uma vez, até você pirar na sua roupa e acabar parecendo que acabou de participar um clipe tosco de prog house. Para você, um “encontro” é ficar em volta da cabine, com o seu namorado trabalhando e você tolerando ou afugentando pessoas irritantes e seus pedidos de músicas.

No geral, você é a pessoa mais inútil por ali e sabe disso. Você não pode ser produtiva de maneira nenhuma, nem surtar na pista com o seu namorado parado ali, mas indisponível para você. Você logo vai saber a playlist dele de cor. Claro, os DJs diversificam as faixas dos seus sets, mas depois da terceira noite você começa a perceber como os sets dele são repetitivos. Vai começar a odiar essas músicas mais do que odeia o seu namoro.

Socializando a 100dB



Desperdiçar os seus finais de semana (além da sua vida) em uma variedade de clubes luxuosos ou noites disco para adolescentes caminha de mãos dadas com o prazer de conhecer todos os tipo de donos de clubes, bartenders e seguranças. Todos eles vão fazer o melhor que podem para tolerar a sua presença, apesar de parecerem se dar muito bem com o seu namorado. É certo que você vai odiar 99% deles, mas não demonstrar isso faz parte do pacote. Embora eles provavelmente sejam as pessoas mais arrogantes que você vai conhecer na vida, você nunca vai entender muito bem os motivos por trás da sua autoconfiança. Se preparando para mais uma dessas noites, é muito provável que você comece a se embebedar imediatamente, pedindo um monte de drinques no bar enquanto o seu namorado nem percebe alguns dos bartenders estão descaradamentedando em cima de você.

É aí que você se vê numa encruzilhada. Você pode ou ficar completamente bêbada e mandar aqueles babacas se foderem, ou convidar um amigo para te fazer companhia. Mas levar amigos para os shows do seu namorado eventualmente vai reduzi-lo a uma combinação de jukebox humana, cabide de casacos, porta-copos e entertainer. Em teoria, você respeita o trabalho e o talento dele, então prefere achar um meio-termo entre ficar bêbada e manter a sua boca fechada.

DJs têm groupies

E por falar em manter a sua boca fechada, por algum motivo, DJs são extremamente sexy aos olhos das clubbers. (Claramente, você já concordou com elas, mas agora você está escolada.) Não tem nada a ver com a aparência. Ele é o DJ, e portanto, está em evidência. Noite após noite, todas aquelas mulheres usando roupas minúsculas vão ficar em volta do seu namorado e tentar passar secretamente para ele o número de telefone delas. E como se isso não fosse suficiente, hordas de “velhas amigas” vão tocá-lo, abraçá-lo e ainda parecer chocadas com o fato de que ele está namorando. Aguentando todo esse desrespeito, você ainda tem que tentar ficar de boca fechada, porque ser amigável com elas é parte do trabalho dele.

Alguém te pediu para ajudar na porta? É melhor correr, menina!



Você parece ter achado uma solução para alguns desses problemas quando os funcionários do clube te pedem para ajudar na porta e cobrar a entrada, vender ingressos ou riscar nomes numa lista. Num primeiro momento, você pode ficar entusiasmada: finalmente há uma chance de você ser produtiva! Você tem alguma coisa para fazer! Mas você logo vai perceber que está basicamente trabalhando de graça e que dar troco sob a influência de um ligeiro brilho que você precisa manter só para estar lá é mais complicado do que uma prova de matemática. Você está carimbando o pulso das pessoas enquanto, lá dentro, um bando de mulheres está espreitando o seu namorado. Além disso, é certo que ou algum bêbado vai vomitar em você, ou você vai ter que impedir algum estranho de roubar do caixa.

Sempre tem uma outra festa rolando



Você pode sobreviver a essas noites horríveis durante algum tempo, mas, cedo ou tarde, vai decidir não se humilhar mais e ficar em casa. Acredite em mim, não vai mudar nada. Todas aquelas pessoas antipáticas que você teve o prazer de conhecer vão começar a ser presenças frequentes na sua casa, onde vão discutir eventos futuros. (“Devíamos ter convidado mais gente no evento no Facebook! Temos que levar a divulgação dessas festas a sério!”)

Tente ignorar o que o seu namorado DJ faz no Facebook, porque todas aquelas notificações tipo, “Seu namorado agora é amigo de Bambi, Amber e Gogo-Ginger” vão ser muito perturbadoras. Pare de olhar todas aquelas fotos tiradas em um monte de clubes enquanto você estava ocupada dormindo em casa. Você quer apoiá-lo e vai tentar ser feliz por ele porque ele consegue ganhar dinheiro fazendo algo que ama. Mas, se você não consegue acordar todo domingo às 16h e comer um hambúrguer gelado com um sorriso no rosto, é melhor namorar um bancário que trabalhe das 9h às 17h.

Então, da próxima vez que estiver no clube e vir uma mulher parada do lado DJ, parecendo entediada, lembre-se disso. Há um preço a pagar se você quer namorar um DJ, e ela está pagando. Você pode ver nos olhos dela: namorar um DJ não é nada legal. É uma merda!

Escrito originalmente para o THUMP Alemanha por Yasmin Kühn.

Tradução: Fernanda Botta

