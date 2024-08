Não faça dívida para comprar bitcoins, sua besta

Pensar na primeira vez que você ouviu falar em bitcoin é doloroso, sabemos. E não só porque lembramos do cara branco de dreads da facul que manjava de dark web. A coisa mais chata sobre a chamada criptomoeda é saber que estaríamos ricos agora se tivéssemos ouvido aquele improvável consultor financeiro. Só no ano passado o preço do BTC multiplicou por dígitos duplos; na semana passada, os preços inflaram de US$11 mil para US$17 mil. Para colocar em termos mais realistas, o cara que virou notícia por comprar duas pizzas usando bitcoin em 2010, estaria, caso tivesse guardado a grana virtual, US$100 mil mais rico hoje.

De modo previsível, essas notícias prometendo dinheiro fácil fazem todo mundo pirar. Como a CNBC informou na segunda-feira, citando reguladores de segurança do Alabama, tem gente fazendo hipotecas para investir em bitcoin com a esperança de transformar esses US$20 mil em seu fundo de aposentadoria. Enquanto isso, a pesquisa “comprar bitcoin com cartão de crédito” recentemente é uma tendência no Google. São apostas tentadoras dado que quem nunca vai se aposentar (a.k.a. os millennials) corre o risco de esgotar todas as suas economias antes de morrer. Mas essa é realmente uma aposta que você deveria fazer?

Depende de para quem você perguntar, claro. Aquele cara da faculdade provavelmente é milionário hoje junto com os tipinhos libertário-ateu-de-fedora que você conhecia na época. Enquanto isso, o CEO da JP Morgan Jamie Dimon, uma vez descrito pela New York Times Magazine como o banqueiro menos odiado dos EUA, chamou o bitcoin de “fraude” em setembro. Para saber se estou perdendo a oportunidade financeira da minha vida, liguei para Angela Walch, professora de direito na St. Mary’s University no Texas, nos EUA, que estuda criptomoedas e estabilidade financeira. E foi isso que ela me disse:

VICE: OK, primeiro: por que o preço do Bitcoin disparou no ano passado e particularmente nas últimas semanas?

Angela Walch: Não tenho certeza se alguém realmente sabe, mas essa história parece ter cativado a imaginação de todo mundo. Da minha perspectiva, acho que há muita especulação rolando aqui. Particularmente, tem essa coisa estranha acontecendo: o objetivo do bitcoin era ser um tipo fácil de forma de pagamento em que você podia pagar qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo diretamente sem ter que lidar com intermediários. E com o preço subindo, e enquanto a rede fica entupida com mais transações, essa forma de pagamento não parece mais estar funcionando. Então as pessoas mudaram o jeito como falam, descrevendo o bitcoin como um criptoativo. E as pessoas estão comprando porque acham que isso vai ter ainda mais valor no futuro. Então é um ciclo de pessoas pensando que vão comprar agora, e alguém vai estar disposto a comprar delas no futuro por mais. Para mim isso soa como uma bolha especulativa, mas alguns acreditam que em algum ponto o bitcoin será usado para tudo – eles chamam isso de “hiperbitcoinzação”.

Pelo jeito como você está descrevendo, parece que as pessoas estão tratando o bitcoin como quadrinhos colecionáveis mais do que uma moeda.

Com certeza. O que é interessante para mim é se alguém está realmente gastando isso em vez de trocar. Tipo: “Vou lucrar com alguns de meus ganhos vendendo isso para alguém que está entrando nessa agora”. Usar isso para pagar alguma coisa não faz sentido se você acredita que o preço vai subir.

Como o que ocorre com o bitcoin se adere à definição clássica de bolha especulativa?

Alguns dos pontos-chave para mim envolvem a ideia do FOMO [ fear of missing out], o medo de perder uma chance única. As pessoas veem outras ganhando muito dinheiro e querem entrar nessa. A bolha imobiliária é um bom exemplo disso. As pessoas achavam que alguém sempre ia querer comprar suas casas por um preço mais alto.

Outra coisa que me faz ver isso como uma bolha é o jeito como as pessoas estão falando sobre o bitcoin. Assistindo a CNBC ou a Bloomberg, todo mundo está dizendo: “Uau, quanto mais o preço pode subir?” A mídia continua falando disso e as pessoas que eles entrevistam também. Acho fascinante como podemos ser cativados por manias em qualquer momento. As pessoas continuam repetindo: “Dessa vez é diferente. Não é uma bolha”.

Mas estou cética. Outra característica de uma bolha é que as pessoas estão investindo sem entender realmente no que estão investindo. Elas esquecem essa parte. Tem gente ganhando dinheiro, então vamos entrar nessa. Elas não sabem a história do bitcoin. Elas não entendem os problemas de escalabilidade. Elas não entendem as questões de centralização da mineração. Mas veem outras pessoas fazendo.

Parece que a bolha do ponto com é uma comparação melhor de toda essa tradição de investimentos precários jogados pela janela – e as pessoas nem tiram um tempo para entender no que elas estão investindo, só acham que parece uma boa ideia.

Sim, a bolha ponto com é aplicável porque tudo que você tinha que fazer era jogar “ponto com” no final do nome de uma empresa. Não precisava de planos de negócio nem lucros para as pessoas injetarem dinheiro nisso. Muitas outras criptomoedas estão surfando a onda do bitcoin, e as pessoas estão correndo atrás delas também. Desde que tenha o “cripto”, você vê gestores de fundos colocando dinheiro nisso. É uma tendência.

A similaridade com a bolha imobiliária é o fracasso das instituições financeiras em avaliar o risco, como vimos com hipotecas de alto risco sendo embaladas com seguranças bancadas por mais hipotecas, então todo mundo podia ter acesso a ativos que pensava-se que só poderiam aumentar de valor. Temo que estamos criando estruturas imitando isso e que o futuro que estamos criando vai levar a fundos negociados em bolsa que dependerão do único ativo subjacente do bitcoin ou de outra criptomoeda, que são alvos móveis e não um ativo que pode suportar esse tipo de estrutura construída em cima deles.

Só pra saber, como uma coisa acaba na bolsa de valores para começo de conversa? Alguém toma uma decisão arbitrária ou os ativos precisam atingir um valor estabelecido?

Como o valor do bitcoin subiu tanto no ano passado, há uma demanda de membros do setor financeiro tradicional para poder acessar isso como um investimento. Desde a crise financeira, tem sido difícil ter grandes retornos com qualquer coisa. Criptomoeda está sendo uma área com grande retorno, mas para participar desse grande retorno, você precisa estar disposto a navegar pelas interfaces extremamente precárias para usuários das criptomoedas e lidar com todos esses grandes riscos. Não é fácil. Então [esses tipos financeiros tradicionais] querem poder acessar essa coisa por meio de intermediários ou grupos com quem eles estão acostumados a lidar. Então acho que a [bolsa de valores CBOE de Chicago] viu uma oportunidade de ganhar dinheiro oferecendo um produto em alta demanda para seus clientes. Não acho que eles entendem os riscos com os quais estão lidando.

Por riscos, você quer dizer a volatilidade de mercados ou a suscetibilidade das criptomoedas a hackers?

São muitos. Volatilidade, claro. Hackers também. É um ativo puramente baseado em software, então parece muito básico, mas ter bugs no software é uma preocupação.

Parece que pessoas estão fazendo hipotecas para comprar bitcoin. Você pode explicar para alguém que possa estar pensando nisso por que é uma má ideia?

Vi essa manchete e realmente me assustou. Porque fazer dívidas para investir é como as pessoas acabam se encrencando. Isso estava no coração da crise financeira. As pessoas achavam que seus investimentos só podiam subir, e quando caíram, elas não tinham como pagar a dívida. Se gente suficiente fizer isso e não puder pagar as dívidas que fizeram para comprar bitcoin, os credores podem ser afetados e a coisa toda começa a sair do controle.

Criptomoedas foram desenvolvidas como uma alternativa para instituições financeiras tradicionais. Se e quando o governo tentar regulá-las, as pessoas vão perder o interesse? Ou isso vai se estabilizar de alguma maneira?

A Comissão de Negociação de Contratos Futuros de Commodities tem supervisionado o bitcoin nos EUA. Eles esperam monitorar isso cuidadosamente para ver se não há manipulação de mercado, algo que acho altamente possível no sistema de troca existente do bitcoin. O Internal Revenue Service disse que o bitcoin é essencialmente propriedade, e se você teve ganhos com isso, precisa pagar imposto sobre ele. Enquanto os ganhos aumentam, as autoridades de imposto vão ser incentivadas. Elas não vão esquecer esse dinheiro. É um pouco confuso para mim o que os órgãos reguladores estão fazendo – eles definitivamente estão observando oferecimentos iniciais de moeda. Mas é quase como se eles tivessem feito uma exceção para bitcoin e ethereum, o que é interessante, porque a distinção entre eles e [moedas] com oferecimento inicial é que eles estão aqui há mais tempo, os tornando mais familiares, mas são similares de muitas maneiras ao que as pessoas estão fazendo com essas criptomoedas novas.

Vejo cada regulador querendo um pedaço disso. Mas estou interessada em quem está rastreando as implicações sistêmicas dessa coisa toda. E espero que alguém esteja, mas acho que vai acabar nas mãos do Financial Stability Oversight Council, do Conselho de Estabilidade Financeira ou algo do tipo. Espero ouvir notícias deles. No entanto, você pode alertar as pessoas sobre os riscos sistêmicos, mas não pode fazer elas mudarem seus comportamentos. Especialmente se cada indivíduo acha que ele vai ser a pessoa fazendo dinheiro e foda-se os outros.

