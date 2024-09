“Need You Now” do Hot Chip Ganhou uma Versão de Pista pelas Mãos do Moonlight Matters

“A primeira vez que ouvi ‘Need You Now’, instantaneamente senti uma forte conexão com a faixa”, diz Sebastiaan Vandevoorde, mais conhecido como Moonlight Matters, a metade do duo Arches. “Essa é uma das faixas que simplesmente agarra a sua atenção e o coloca num estado de humor caracteristicamente nostálgico.”



A faixa original, saída do mais recente álbum do Hot Chip, Why Make Sense?, é um house reflexivo com um vocal emotivo que soa num vai e vem criando uma atmosfera musical de boinha.



O tom mágico do vocal de Alex nunca deixa de surpreender e o sample vocal de Sinnamon é a cereja do bolo, o que parece a combinação perfeita. “Eu já tinha uma imagem clara na minha cabeça do que gostaria de fazer para as pistas quando os caras do Hot Chip me deram a oportunidade de remixar esse ouro,” diz Sebastiaan.

“Eu parecia uma criança numa loja de doces,” diz o produtor sobre a oportunidade. “Eu queria manter a vibe original da faixa, ainda que fazendo uma reinterpretação muito pessoal, dando um up na energia e colocando um fator diva no som.”

