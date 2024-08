Neo-Nazis e Freiras: fotos da “maior concentração fascista” da Europa

Este artigo foi originalmente publicado na VICE Áustria.

No sábado, 12 de Maio, cerca de 10 mil croatas – incluindo neo-nazis e membros da Igreja Católica – reuniram-se num campo no Sul da Áustria, perto da cidade de Bleiburg, para assinalar mais um aniversário da derrota do exército Ustaše, em Maio de 1945.

Videos by VICE

Este antigo movimento fascista e afiliado do Partido Nazi alemão foi responsável pelo assassinato de milhares de judeus, ciganos romenos, sérvios e muçulmanos durante a Segunda Guerra Mundial, muitos deles no campo de concentração que a organização mantinha em Jasenovac, na Croácia, o único dirigido sem envolvimento alemão.

No final da Guerra, milhares de membros do Ustaše foram capturados e mortos pelas forças aliadas em Bleiburg. Este evento anual recorda esse acontecimento e é organizado pela igreja Católica Croata, que defende que a concentração não é política, mas apenas uma missa com o objectivo de “lembrar os mortos“.

“Estamos aqui para recordar os nossos heróis caídos”, explicam estes participantes

No entanto, de acordo com o Centro de Documentação da Resistência Austríaca, o evento é, na verdade, a “maior concentração regular neo-nazi” na Europa. E, apesar de centenas de pessoas protestarem contra a sua realização, o governo da Áustria não fez nada para impedir que decorresse este ano.

Sem surpresas, no sábado tornou-se óbvio que este era, definitivamente, um evento absolutamente político e não apenas uma “missa celebratória”. Apesar da proibição de uso de símbolos óbvios, discursos e uniformes, um dos participantes chegou mesmo a fazer a saudação nazi directamente para a minha objectiva, na presença de agentes da polícia austríaca.

Tomo Bilogrivić, do Movimento da Direita Croata, fez um discurso em defesa do fascismo, enquanto símbolos e bandeiras racistas eram mostradas abertamente por todo o recinto. E, apesar de ter visto duas pessoas serem proibidas de entrar por usarem t-shirts com o lema do Ustaše, “Za Dom Spremni” (Pela Pátria, em tradução livre), muitas outras, incluindo crianças, vestiam orgulhosamente roupas semelhantes.

Abaixo podes ver mais fotos da concentração neo-nazi/missa celebratória.



Um contra-protestante escreveu “Morte ao Fascismo”na estrada que levava até ao local do evento

Muitos participantes levaram as suas crianças

Bandeiras croatas na concentração

Um momento de oração ante da missa

O evento é organizado pela Igreja Católica croata, que defende que a concentração anual é, simplesmente, uma hipótese para recordar os mortos

Um participante a comungar

Alguns participantes levaram arranjos florais para homenagear os derrotados do exército Ustaše

Arranjos florais

A multidão de cerca de 10 mil pessoas, reunida em Loibacher Feld, Bleiburg, na região austríaca de Caríntia, junto à fronteira com a Eslovénia

Uma capela improvisada foi erguida no local do evento









Segue a VICE Portugal no Facebook, no Twitter e no Instagram.

Vê mais vídeos, documentários e reportagens em VICE VÍDEO.