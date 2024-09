Nesta ilha grega as pessoas “esquecem-se de morrer”

Este artigo foi originalmente publicado na VICE Grécia.

Há uns anos, um amigo falou-me sobre uma ilha grega onde a população vive muitos, muitos anos. Como um habitante local disse em tempos ao The New York Times, as pessoas em Ikaria “esquecem-se de morrer“. O local tem um número impressionante de centenários e um em cada três habitantes chega aos noventa e tais em perfeitas condições de saúde.

O meu amigo marcou-nos os bilhetes do ferry e, assim que lá chegámos, perguntámos a umas velhotas se sabiam qual era a chave para a sua longevidade. “Não te deixes afectar muito por preocupações, bebe vinho tinto e come mel”, aconselharam-nos. E foi o que fiz. Fiz campismo selvagem, nadei em magníficas águas, fui às festas da aldeia, bebi quantidades copiosas de vinho tinto e dancei reggae ao luar com os locais. E, garanto, estou completamente convencido que toda a gente poderia fazer isto perfeitamente até aos noventas.

O site local, Ikariamag.gr, recolhe imagens da ilha tiradas por moradores ao longo dos anos. Um deles é Christos Malachias, que tem um impressionante arquivo fotográfico de família, que abarca mais de 60 anos, e que me me deixou investigar. As fotos mostram a sua família e amigos a desfrutarem do estilo de vida que ajudou os habitantes de Ikaria a atingirem idades tão incríveis.

Raparigas dos 60s a curtirem o Verão. Todas as fotos cortesia Christos Malachias via ikariamag.gr

Uma festa na vila de Panagia em meados de Agosto de 1968.

Uma camioneta a caminho de uma festa religiosa dedicada à Virgem Maria, na localidade de Lagada, em 1968.

Entre 1938 e 1954, muitos exilados de esquerda eram enviados para Ikaria, onde eram alojados pelos habitantes locais em vilas e aldeias como Raches, Gyaliskari, Armenistis e Nas.

Estudantes da Escola Secundária de Ikaria carregam pedras para o Estádio de Futebol de Agios Kirikos, no início da década de 1950.

Zacharogiannos com o seu táxi em Agios Kirikos, em 1953.

“Zefkin” é a palavra local para festejar até de manhã com comida, vinho e música.

Cozinha colectiva para a festa da Virgem Maria, em Akamatra.

Ikaria é conhecida pelo seu vinho tinto bastante forte – o segredo para a longevidade dos locais, segundo alguns. Aqi podem ver-se alguns homens a preparem o vinho nos anos 1970.

Navegar em Armenistis, em 1946.

Nos anos 1960, a ilha atraía muitos jovens que ali acampavam durante meses a fio.

Numa festa local vais dançar, cantar, beber e comer carne de cabra cozida e assada.

Um ferry a deixar Ikaria no Porto de Karkinagri nos anos 1980.

Uma festa regada a álcool em Agios Kirikos, em 1960.

