Netflix vai estrear o novo filme de Martin Scorsese este Outono e finalmente já saiu o trailer

Este artigo foi publicado originalmente na VICE ES.

O novo filme de Martin Scorsese, The Irishman, cujo trailer foi publicado ontem na internet, vai estrear na Netflix e será protagonizado por estrelas como Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci. Em The Irishman, o mítico realizador americano irá levar-nos aos meandros do mundo criminoso da Nova Iorque do pós Segunda Guerra Mundial, através da vida de Frank Sheeran, um veterano de guerra convertido em hit man, que trabalhou para alguns dos personagens mais tristemente célebres do crime nova-iorquino.



Videos by VICE

O filme acompanha a vida de Sheeran durante essas décadas turbulentas até ao famoso desaparecimento do líder sindicalista Jimmy Hoffa, que ocorreu em circunstâncias estranhas a 30 de Julho de 1975 – ele só foi dado como morto a 1982, apesar do seu corpo nunca ter sido encontrado. Scorsese, mais uma vez, coloca a acção na encruzilhada entre o mundo do crime e da política com um filme que vem confirmar que as plataformas de streaming são o novo cinema.



“O Irlandês” é a grande aposta deste ano da Netflix. Após o sucesso do ano passado por ter estreado o filme vencedor de Óscar Roma, de Alfonso Cuarón, a plataforma de streaming quer continuar a marcar a sua posição como um novo jogador-chave no âmbito do cinema. Segundo reportou a revista norte-americana Esquire, o custo de produção de “The Irishman” está nos 175 milhões de dólares, tornando-o não só no filme mais caro de Scorsese – ultrapassando os custos de A Invenção de Hugo (2011), que rondavam os 150 milhões de dólares – como na produção mais dispendiosa da Netflix. Parte desses custos elevados devem-se às tecnologias de ponta de rejuvenescimento digital utilizadas nos actores, principalmente em De Niro e Al Pacino, visto que o filme está recheado de flashbacks.

Segue a VICE Portugal no Facebook , no Twitter e no Instagram .

Vê mais vídeos , documentários e reportagens em VICE VÍDEO.